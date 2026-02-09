Limitler 85 bin TL'ye kadar çıktı: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

Artan yaşam maliyetleri ve bireysel nakit ihtiyacındaki yükselişle birlikte bankalar, faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarını genişletti. Kamu ve özel bankalar tarafından sunulan yüzde 0 faizli finansman seçenekleri, emekliler ve çalışanlar için önemli bir destek unsuru olarak öne çıkıyor.

YENİ EMEKLİLERE VE MAAŞ TAŞIYANLARA 40 BİN TL’YE KADAR FAİZSİZ KREDİ

Güncel kampanyalara göre, ilk kez emekli olanlar ile emekli maaşını bankalar arasında taşıyan müşterilere 12 ay vadeli ve 40 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı sunuluyor. Uygulamanın, emeklilerin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu ifade ediliyor.

FATURA TALİMATLARINA GERİ ÖDEME DESTEĞİ

Faizsiz kredi kampanyalarına ek olarak, otomatik fatura ödeme talimatı veren müşteriler için de çeşitli avantajlar sağlanıyor. Kredi kartı veya vadesiz hesap üzerinden verilen talimatlar kapsamında;

Aylık 500 TL ’ye kadar,

’ye kadar, Yıllık toplamda 6 bin TL’ye varan

geri ödeme desteği uygulanıyor. Bu desteklerin, hane halkının düzenli giderlerini azaltmayı amaçladığı belirtiliyor.

EMEKLİLERE ÜCRETSİZ HGS VE PUAN AVANTAJLARI

Emeklilere yönelik kampanyalarda ücretsiz HGS etiketi uygulaması da dikkat çekiyor. Ayrıca market, sağlık ve belirli sektörlerde yapılan harcamalar karşılığında aylık toplam 6 bin TL’ye kadar puan veya kart bakiyesi kazandıran fırsatlar sunuluyor.

MEVCUT EMEKLİLERE 25 BİN TL’YE KADAR FAİZSİZ NAKİT AVANS

Halihazırda emekli maaşı alan müşteriler için de faizsiz destekler sürüyor. Buna göre mevcut emeklilere yılda iki kez, 25 bin TL’ye kadar, kısa vadeli ve faizsiz nakit avans imkânı sağlanıyor.

ÇALIŞANLARA YÖNELİK YÜZDE 0 FAİZLİ KREDİ SEÇENEKLERİ

Faizsiz kredi uygulamaları yalnızca emeklilerle sınırlı kalmıyor. Çalışanlara yönelik kampanyalarda;

60 bin TL ile 85 bin TL arasında değişen toplam finansman tutarları,

ile arasında değişen toplam finansman tutarları, 1 ila 12 ay arasında farklılaşan vade seçenekleri

sunuluyor. İhtiyaç kredileri ile taksitli nakit avansların birlikte yer aldığı paketlerin yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor.

BANKALARA GÖRE GÜNCEL FAİZSİZ FİNANSMAN TUTARLARI

Faizsiz kredi ve nakit avans kampanyaları kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar tarafından da devam ettiriliyor. Güncel uygulamalara göre;

QNB, yüzde 0 faizle 3 ay vadeli 60 bin TL ihtiyaç kredisi ve 25 bin TL taksitli nakit avans olmak üzere toplam 85 bin TL finansman sağlıyor.

faizle 3 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans olmak üzere toplam finansman sağlıyor. Garanti BBVA, 75 bin TL ’ye kadar faizsiz kredi imkânı sunuyor.

’ye kadar faizsiz kredi imkânı sunuyor. DenizBank, 2 ay vadeli 65 bin TL kredi ve 25 bin TL nakit avans seçeneği sunuyor.

kredi ve nakit avans seçeneği sunuyor. Akbank, 12 ay vadeli 45 bin TL ihtiyaç kredisi ile 25 bin TL taksitli nakit avans olmak üzere toplam 70 bin TL ’ye kadar destek veriyor.

ihtiyaç kredisi ile taksitli nakit avans olmak üzere toplam ’ye kadar destek veriyor. Türkiye İş Bankası, 25 bin TL taksitli nakit avans ve 30 bin TL ek hesap imkânı sağlıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI BANKALARA GÖRE DEĞİŞİYOR

Ekonomi uzmanları, faizsiz kredi kampanyalarının tutar, vade, başvuru koşulları ve ek şartlar açısından bankalara göre farklılık gösterebileceğine dikkat çekiyor. Yurttaşlara, başvuru yapmadan önce kampanya detaylarını ve sözleşme koşullarını dikkatle incelemeleri tavsiye ediliyor.