Maaşlara yüzde 60’a varan haciz yolda: Teklif Meclis’e sunulacak!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması beklenen Yeni İcra ve İflas Kanunu ile maaşlara konulabilen yüzde 25’lik haciz sınırı yüzde 60’a yükseltilecek. 1932’den bu yana yürürlükte olan 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun yerine, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Cebrî İcra Kanunu Taslağı, icra ve iflas rejiminde önemli güncellemeler getiriyor.

Yeni kanunla maaşlara haciz koymanın alt sınırı yüzde 10’a düşerken, tavan sınır yükseltilecek. Taslak yasalaşırsa, maaş haczi gelire göre uygulanacak; az maaş alandan az, çok maaş alandan çok kesinti yapılacak.

GELİRE GÖRE KADEMELİ HESAPLAMA

Taslağa göre, geliri net asgari ücret kadar olanlardan gelirinin onda 1’i, geliri net asgari ücretin iki katına kadar olanlardan gelirinin onda 2’si, geliri üç katına kadar olanlardan onda 3’ü, geliri beş katına kadar olanlardan onda 4’ü, geliri yedi katına kadar olanlardan onda 5’i ve geliri net asgari ücretin dokuz katına ulaşanlardan onda 6’sı haczedilecek.

Gelir arttıkça kademeli artacak haciz oranının alacak tahsilatlarını hızlandırması bekleniyor. Gelirini eksik bildirenlere ise daha ağır cezai yaptırımlar uygulanması gündemde.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN YARGITAY KARARI

Mart ayında Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, 21 Mart 2025 tarihli kararıyla, tüketici tarafından kredi sözleşmesi sırasında verilen yazılı talimat doğrultusunda bankanın emekli maaşı üzerinde bloke tesis edebilmesinin mümkün olduğunu kabul etti.

Tüketicinin açık talimatı olmadan emekli maaşına bloke konulamayacak; ancak rızayla verilen virman veya mahsup talimatları geçerli sayılacak.