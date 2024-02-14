Maden faciasının ardından Kanadalı şirketin hisseleri çakıldı: 1 günde 1 milyar dolar eridi

Erzincan İliç’te Kanadalı Anagold Madencilik tarafından 2008’den beri işletilen Çöpler Kompleks Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Yaşanan göçük sonrası Anagold Madencilik'in yüzde 80'ine sahip olan Kanadalı SSR Mining hisseleri 1 günde yüzde 53.7 düşerken firmanın piyasa değeri sadece 1 günde 1 milyar dolar eridi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 14:07
Maden faciasının ardından Kanadalı şirketin hisseleri çakıldı: 1 günde 1 milyar dolar eridi
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Erzincan İliç’te Kanadalı altın maden şirketi SSR Mining ve Çalık Grubu bünyesinde bulunan Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde toprak kayması meydana geldi.

Altın madeninde yaşanan göçük sonrası, Çöpler altın madeninin işletmecisi Anagold Madencilik Sanayi'nin yüzde 80 ortağı olan SSR Mining'in hisselerinde sert düşüş yaşandı.

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Habertürk'ün haberine göre,  SSR Mining yaşanan olayın ardından Çöpler'deki faaliyetlerin durdurulduğunu bildirdi.

Bunun üzerine Nasdaq'ta işlem gören hisseler bir günde yüzde 53.7 değer kaybetti ve Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. 

Böylece şirketin piyasa değeri sadece bir günde 1 milyar 59 milyon dolar düşerek 1 milyar 972 milyon dolardan 913 milyon dolara geriledi.


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