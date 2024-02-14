Erzincan İliç’te altın madeni faciası... Bakan Yerlikaya'dan yeni açıklama: 'İşçilerin 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda'

Yayınlanma: 14.02.2024 - 12:47

Güncelleme: 14.02.2024 - 14:07

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında dün meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Felaketle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda maden ocağını işleten şirkette yönetici ve idareci pozisyonunda çalıştığı öğrenilen 4 kişi gözaltına alındı.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar olaya ilişkin son bilgileri paylaştı.

Bölgede 339’u arama kurtarma personeli olmak üzere bin 800 kişiyle çalışmaların sürdüğünü belirten Ali Yerlikaya, “Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 drone, 3 KBNR aracı, 5 metale duyarlı radar cihazı ile çalışmalar devam ediyor” dedi.

"İŞÇİLERDEN 5'İ BİR KONTEYNER İÇİNDE"

Yerlikaya, yapılan değerlendirmelerde mahsur kalan işçilerden 5’inin bir konteyner, 3’ünün aynı bölgede araç içinde, 1 işçinin ise farklı bir bölgede kamyon içinde olduğunu söyledi:

"Yapılan tüm değerlendirmelerde aradığımız arkadaşların 5’inin bir konteyner içinde yer aldığı, 3’ünün aynı bölgede araç içinde yer aldığını, diğerinin de kamyon içinde farklı bir bölgede olduğu değerlendiriliyor."

Bakan Yerlikaya, çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

"METAL RADAR TESPİTLERİYLE KÜTLE ÜZERİNDE TARAMAYA BAŞLADIK"

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. İnsan kaynakları ve personel açısından hiçbir ihtiyacımız yok. Yapılan tüm değerlendirmelerde aradığımız arkadaşların 5'inin bir konteyner, 3'ünün bir araç içinde ve aynı bölgede yer aldığı, diğer şoför işçi kardeşimizin de kamyon içinde bir bölgede olduğu değerlendiriliyor. Bu kütle içinde bir avantajımız var. Bilim insanlarının söylediği. İki araç içinde olan demek, konteyner içinde olan demek, metal radar tespitleriyle bu kütle üzerinde taramaya başladık.

Daha hızlı aksiyon adına bu araçlar ve konteynerle ilgili bir iz alır almaz daha çok oraya odaklanıp mesafe almak istiyoruz. Arama kurtarma personelimizin çalıştığı bölgede toprak kayması ihtimali olup olmadığı bilim insanlarımız tarafından anbean değerlendiriliyor."

BAKAN BAYRAKTAR’DAN 'SİYANÜR' AÇIKLAMASI: 'ŞU ANDA ENDİŞE EDİLECEK BİR ŞEY YOK'

İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın ardından sözü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar aldı.

Çöpler Madeni’nin 2004 yılından bu yana işletme ruhsatı olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, madendeki son denetimin 2023’ün Ağustos ayında yapıldığını söyledi. Bayraktar, yapılan son denetimde dünkü kazaya ilişkin bir tespit bulunmadığını açıkladı.

Siyanür tehlikesine ilişkin de konuşan Bakan Bayraktar, “Sürekli ölçümler yapılıyor. Şu anda endişe edilecek bir şey yok” dedi.