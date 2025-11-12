Mahfi Eğilmez açıkladı: Türkiye'de enflasyona yol açan 5 temel neden!

Enflasyonun yükselmesiyle birlikte yurttaşlar ve yatırımcılar para arzının ekonomiye etkilerini merak ediyor. Deneyimli iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, blog sayfasında bu konudaki soruları yanıtladı ve enflasyon ile para arzı arasındaki ilişkiyi ayrıntılı şekilde açıkladı.

ENFLASYONA YOL A ÇAN TEMEL NEDENLER

Eğilmez, enflasyona sebep olan faktörleri şu şekilde sıraladı:

Para arzının enflasyon ve b üyüme oran ı toplamından hızlı artması

Kurun y ükselerek girdi maliyetlerini art ırması

Üretimde ve üretim araçlar ı ile girdilerde fiyat artışları

Geleceğe ilişkin beklentilerin bozulması

B ütçe dengesinin gelirler aleyhine geli şmesi ve a ç ık vermesi

PARA ARZINI ARTIRAN ETKENLER

Para arzının dolaşımdaki kâğıt ve madeni para ile vadeli ve vadesiz mevduatlardan oluştuğunu belirten Eğilmez, para miktarının Merkez Bankası ve Darphane sorumluluğunda, mevduatların ise bankaların kontrolünde olduğunu açıkladı.

Eğilmez, Merkez Bankası’nın dolaşımdaki para miktarını ekonominin ihtiyacına göre artırmasının para arzını yükselttiğini ifade etti. Ayrıca bankaların mevduat karşılığında kredi açması ve bu sürecin tekrarlanmasının da para arzını artırdığını belirtti.

PARA ARZI NASIL KONTROL EDİLEBİLİR?

Eğilmez, TCMB’nin dolaşıma çıkan para miktarını azaltıp artırarak piyasadaki para arzını kontrol edebileceğini açıkladı. Zorunlu karşılık oranlarının değiştirilmesi, bankaların kaydi para yaratma kapasitesini etkileyebilir. Ayrıca banka kredilerine getirilecek kısıtlamalar ve BDDK, SPK gibi finansal kurumların alacağı önlemlerle de para arzı düzenlenebilir.