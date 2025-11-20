Mahfi Eğilmez'den 2026 asgari ücret zam açıklaması: 'Değer kaybını eklesek en az...'

İktisatçı Mahfi Eğilmez, katıldığı TV programında enflasyon görünümü, 2026 asgari ücret zammı ve bütçe yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE UYARI

Eğilmez, enflasyon beklentilerindeki seyre değinerek, “Enflasyon beklentilerinin iyileşmesi için olağanüstü şeyler olması lazım. Reel sektörün beklentisinin yüksek olması fiyatlama davranışlarının tahmin ettiğimizden yukarıda olduğunu gösteriyor. Beklentiler açısından oraya bakmak daha doğru” dedi.

Eğilmez, “Yüzde 30'lar baraj gibi kabul edilir. Arjantin yüzde 290'lardan Türkiye 80'lerden geliyor. İkisi de 30'larda takılma eğiliminde. Balonu almak ayrı ama ondan sonra direnci kırmak ayrı bir şey” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET İ Ç İN 2026 HESABI

2026 yılı asgari ücret artışına ilişkin değerlendirmesinde Eğilmez, “'Asgari ücret şu kadar olsun'dan ziyade yılbaşında neydi ne kadar değer kaybettik. 2025 başında 22 bin liralık asgari ücret bugün nereye geldi. Yüzde 30'luk değer kaybını eklesek en az 28 bin yapmamız lazım ki yılbaşına dönelim. Bunun üstüne prim koyacaksak 30 bin yapmak gerekiyor. Yüzde 30 zamla 28 bin 735'e gelirsek kabaca bütün bir yılın satın alma gücünü karşılamış oluyor. Bundan aşağı olmamalı, aksi takdirde ücretliye yıkmış oluyoruz tamamen enflasyonu” açıklamasını yaptı.

B ÜTÇE VE KUR DE ĞERLENDİRMESİ

Eğilmez, bütçeye ilişkin, “Bütçede ilk bakışta büyük bir sorun görünmüyor. Vergi gelirlerinde sorun yok harcamalarda var gibi görünüyor. Bütçede giderleri biraz daha kontrol etsek daha iyi yerlere varacağız” dedi.

Kur tarafına ilişkin değerlendirmesinde ise, “Sepet kur yarım dolar, yarım Euro'yu gösteriyor. Burada yüzde 27 artmış. Enflasyonun yüzde 28-29 civarında olması paralel gitmiş. Lehimize olan şey Euronun daha hızlı yükselmiş olması. Çünkü bizim borçlarımız, ithalata ödediğimiz paralar ağırlıklı olarak dolarla ama gelirlerimiz Euroyla. Sepet kurun Euro lehine olması bizim açımızdan iyi bir gelişme” ifadelerini kullandı.