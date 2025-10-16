Mahfi Eğilmez'den altın ve enflasyon açıklaması: 'Trump, Putin ve Netanyahu olduğu sürece...'

İktisatçı Mahfi Eğilmez, son dönemde altın fiyatlarında yaşanan yükselişi değerlendirdi. Belirsizliğin olduğu yerde altının daima prim yaptığını belirten Eğilmez, “Trump, Putin ve Netanyahu olduğu sürece portföylerde altın mutlaka olmalı. Hatta biraz yüksek tutabilirsiniz” dedi.

BÜTÇE AÇIĞI VE MAKRO GÖSTERGELER

Mahfi Eğilmez, katıldığı canlı yayında bütçe açığı, IMF'nin büyüme tahmini ve ekonomideki gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eğilmez, “1,2 trilyon liralık bütçe açığı tahminlerin altında kalması nedeniyle olumlu gelişme. Faiz dışı fazla da olumlu gelişme. Cari dengede durum olumlu. Bu bizim büyümemizin düşmeye başladığının göstergesi. İthalat azalıyor. İthalatı esas itibarıyla üretim ve yatırım için yapan ülkeyiz” dedi.

Eğilmez, IMF'nin Türkiye büyüme tahminini yüzde 3,5'e revize etmesini ve işsizlik tahminini yüzde 8,3 olarak açıklamasını makul buldu. Eğilmez, “İkisi de makul. Yüzde 34,9 ortalama enflasyona göre yıl sonunu yüzde 29-30 civarı bekliyor demektir” ifadelerini kullandı.

ARJANTİN-TÜRKİYE KIYASLAMASI

Eğilmez, enflasyonda Arjantin-Türkiye kıyaslaması yaparak şu değerlendirmeyi aktardı:

Arjantin'de Nisan 2024'te enflasyon zirve yaptı, yüzde 292,2'ydi. Aynı tarihte Türkiye yüzde 69,8. Bugün yüzde 33,29 Türkiye, yüzde 31,80 Arjantin. Arjantin farklı bir şey yaptı, kamu israfını önleme yolunda çok adım attı. İşsizlik artar diye bekleniyordu işsizlik değişmedi. İki ülkede de değişmedi. Arjantin'de o tarihte yüzde 7,6 bugün de yüzde 7,6. Türkiye'de yüzde 8,5, bugün de yüzde 8,5. İşsizlikte hiçbir sorunumuz yok. Büyüme, Türkiye yüzde 2,3'teydi 4,8'e çıktı. Olumlu gelişti. Arjantin yüzde -1,7 idi, yüzde 6,3'e çıktı. Türkiye'nin o tarihteki faizi yüzde 50'ydi, yüzde 40,5'e indi. Arjantin'in faizi yüzde 60'tı yüzde 29'a indi. Türkiye, Arjantin olur mu diye kuşku vardı. Keşke demeye doğru geliyoruz. Arjantin yüzde 300'lerden enflasyonu yüzde 30'lara getirdi. Ama enflasyonda yüzde 30'un altı zordur.

YATIRIM ARAÇLARI PERFORMANSI VE ALTIN TAVSİYESİ

Eğilmez, yatırım araçlarının son on yıldaki performansına ilişkin verileri değerlendirdi ve altınla ilgili şunları söyledi: