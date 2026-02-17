Mahfi Eğilmez'den iş dünyasına 2021 çıkışı:

İktisatçı Mahfi Eğilmez, iş dünyasının ekonomi politikalarına yönelik son eleştirilerini değerlendirdi. Eğilmez, 2021 yılında uygulanan ekonomi programına verilen destekleri hatırlatarak, bugün gelinen noktada yapılan eleştirilerin tutarlılığını sorguladı.

2021 EKONOMİ POLİTİKALARINA DESTEK VURGUSU

Mahfi Eğilmez, 2021 yılında izlenen ekonomi politikalarına dikkat çekerek, o dönemde iş dünyasının programa övgüler sunduğunu ve bunun yanlış olduğunu dile getirdiklerini ifade etti. Gelinen aşamada ortaya çıkan sonuçlar nedeniyle iş dünyasının şikayet hakkını kaybettiğini savundu.

Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

2021 Eylül'ünde enflasyon yükselişteyken faiz düşürülmeye başlandığında bizler "yapmayın, bu yanlıştır ekonomiyi batıracaksınız" diye bağırırken çoğu iş insanı yapılanı alkışlıyordu. Kusura bakmayın ama şimdi yapılanı eleştirme hakkını sizler o zaman kaybettiniz.