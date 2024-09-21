Mahfi Eğilmez'den 'faiz indirimi' açıklaması, tarih verdi

Yayınlanma: 21.09.2024 - 19:32

Güncelleme: 21.09.2024 - 19:34

'Faiz İndiriminin Zamanlaması' başlığı ile açıklamasını paylaşan Eski Hazine Müsteşarı Eğilmez, geçen hafta piyasaların odağında yer alan ABD, Avrupa ve Türkiye'deki Merkez Bankaları'nın faiz kararlarını değerlendirdi.

Ünlü iktisatçı, TCMB için faiz indiriminde nelerin etkili olduğunu ve bunu da hangi tarihte çözülebileceğini açıkladı.

Eğilmez, TCMB'nin faizi ne kadar süreyle yüksek tutacağının yanıtının 3'üncü çeyrek büyüme oranlarında olduğunu aktardı. 29 Kasım 2024’te açıklanacak GSYH’nin sonrasında TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının 26 Aralık’ta olacağını anımsatarak, şu senaryoyu ekledi:

“Bu toplantıdan önce TCMB’nin politika faizini indirmesi için öncü göstergelere göre üçüncü çeyrek büyümesinin sıfıra, dördüncü çeyrek beklentisinin eksiye (küçülmeye) doğru gittiği kanısına varması ve siyasetçinin de aynı düşüncede olması gerekir diye düşünüyorum.”