MARKA YATIRIM HOLDİNG’ten Dev Kripto Projesi: MIN TOKEN Duyuruldu!

Marka Yatırım Holding'in iştiraki En Garanti Teknoloji, blockchain ve GameFi alanlarında yenilikçi projeler sunan MIN TOKEN'ı piyasaya sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 19:38
MARKA YATIRIM HOLDİNG’ten Dev Kripto Projesi: MIN TOKEN Duyuruldu!
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MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bünyesindeki En Garanti Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilen ve blockchain teknolojisi ile Web3 ve GameFi alanlarında ezber bozan bir proje olan MIN TOKEN hakkında bilgi verdi. Uzun süreli çalışmalar sonucunda hayata geçirilen MIN TOKEN projesi, dijital ekosistemlerin gelişimine katkı sağlayacak birçok önemli özelliğe sahip.

GameFi alanında ağırlıklı olarak hizmet veren MIN TOKEN, aynı zamanda dijital varlıkların yönetimi, ödüllendirme sistemleri ve yapay zeka yatırımlarına desteği ile dikkat çekiyor. Proje, geliştiricilere, içerik üreticilerine ve çeşitli dijital projelere destek sağlamanın yanı sıra, turnuva ödülleri ve dApp projeleri için de öncülük edecek.

İnovasyona önem veren bu proje, eğitim alanında dijital akademilerin desteklenmesinden, blockchain ve GameFi sektöründeki eksikliklerin giderilmesine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterecek. MIN TOKEN, kendi internet sitesi (www.mintoken.io) ve sosyal medya hesapları (Twitter, Instagram) üzerinden de takip edilebilir.


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