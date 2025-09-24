Martı Technologies küresel sahnede: S&P Global Broad Market Index’e dahil edildi!

Martı Technologies, dünyanın önde gelen hisse senedi endekslerinden S&P Global Broad Market Index’e (BMI) girdi. Bu gelişme, şirketin küresel yatırımcıların radarına girmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

KÜRESEL FONLAR OTOMATİK OLARAK EKLİYOR

S&P Global BMI endeksine dahil olan şirketlerin hisseleri, endeksi takip eden çok sayıda uluslararası fon ve portföy yöneticisi tarafından otomatik şekilde portföylere ekleniyor.

Martı’dan yapılan açıklamada, şirketin küresel şirketlerle aynı endekste yer almasının, uluslararası yatırımcıların ilgisini artırma potansiyeli taşıdığı vurgulandı.

MARTI’DAN AÇIKLAMA

Açıklamada, "Endeksin yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 15 değer kazanması, küresel yatırımcıların ilgisinin devam ettiğini yansıtıyor. S&P Global BMI'ye dahil olmak, şirketin yalnızca piyasa değeri ve işlem hacmiyle değil, aynı zamanda piyasa derinliği ve sürdürülebilir iş modeliyle de küresel standartları karşıladığını gösteriyor. Bu durum, Martı hisselerinin hem ABD'de hem de küresel piyasalarda bulunan fonlar ve daha geniş bir yatırımcı kitlesi tarafından satın alınabilmesinin önünü açıyor" ifadeleri kullanıldı.

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, endekse dahil edilmelerinin finansal açıdan güçlü bir yatırım olduklarının teyidi niteliğinde olduğunu belirtti.

Gelişmenin küresel yatırımcılar nezdinde daha görünür hale gelmelerini sağlayacağını aktaran Öktem, fonların desteğiyle uluslararası alanda güçlendiklerini kaydetti. Öktem, "Yolculuğumuzda hem Türkiye'de hem de dünyada güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.