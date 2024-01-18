Hafize Gaye Erkan, babası hakkındaki iddialara ilişkin sessizliğini bozdu: Şaşkınım!

Yayınlanma: 18.01.2024 - 22:21

Güncelleme: 18.01.2024 - 22:53

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt'un Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddialarına yanıt verdi.

İddiaların asılsız olduğunu belirten Erkan, "Güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokuldu" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erkan, "Son günlerde şahsım ve ailemi hedef almak suretiyle, Bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyu ile özellikle paylaşmak isterim. Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım" ifadelerini kullandı.

Son günlerde şahsım ve ailemi hedef almak suretiyle, Bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur.



Amerika Birleşik Devletleri’nde ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen… — Hafize Gaye Erkan (@hafizegayeerkan) January 18, 2024

NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası’nda 4 yıldır protokol görevlisi olarak çalışan Büşra Bozkurt, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ı CİMER'e şikayet etti. Erkan'ın babası Erol Erkan’ın MB’de gayri resmi yönetici gibi davrandığı iddia edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, Başkan Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER’e şikayette bulundu.

Bozkurt, CİMER’e verdiği dilekçede, “Sayın Başkanımız Hafize Gaye Erkan Hanım’ın babası Erol Erkan Bey ve annesi Gamze Hanım protokole giriş yaparken, Erol Bey yanımdan geçerken, ‘bana bir uğrayabilir misin?’ dedi. Uğradım, ‘Başkanın odasına güvenilir ve sabit insanların giriş çıkış yapmalarını istiyorum. Siz de güvendiğimiz bir çalışansınız’ dedi. Sonra İnsan Kaynakları’nı arayarak benim artık kendilerine hizmet vereceğimi söyledi” ifadelerini kulandı.