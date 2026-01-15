Memur-Sen’de maaş eylemi: 'Ücrette dengesizlik, gelirde adaletsizlik bitsin'

Memurlar 2026 yılının ilk maaş gününde Türkiye’nin 81 ilinde eşzamanlı olarak alanlara çıktı. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri, İzmir’de SGK İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Memur-Sen İzmir İl Başkan Vekili Ekrem Özdemir, kamu çalışanları arasındaki ücret dengesizliğinin derinleştiğini vurgulayarak, gelir adaletinin sağlanması ve kamuda huzurun yeniden tesis edilmesi için kalıcı bir ücret reformu talep etti. Açıklama sırasında sık sık "Memur burada Şimşek nerede?", "Memuruz haklıyız kazanacağız", "Hükümet duysun memur hakkı korunsun" sloganları atıldı.

Basın açıklamasında konuşan Özdemir, “Bugün kamu görevlileri olarak Memur-Sen ailesiyle birlikte ‘Ücrette Dengesizlik, Gelirde Adaletsizlik, Kamuda Huzursuzluk Bitsin’ demek için 81 ilde meydanlardayız” dedi. Özdemir, 7. ve 8. Dönem Toplu Sözleşmelerde belirlenen zam oranlarının memurları enflasyon karşısında korumadığını, aynı zamanda kamu personeli arasındaki ücret dengesini bozduğunu söyledi.

“ADİL PAYLAŞIM İSTİYORUZ”

Ücret dengesizliklerinin kamu hizmetinde huzursuzluğa yol açtığını ifade eden Özdemir, “Aynı odada birlikte çalıştığımız farklı statülerdeki mesai arkadaşlarımızla aramızdaki uçurum derinleşti. Bu durum iş barışını bozdu, memurların şevkini kırdı” diye konuştu.

Özdemir, enflasyonla mücadelenin memuru ezerek yürütülemeyeceğini vurgulayarak, “Sebebi olmadığımız enflasyonun faturasının sabit gelirlilere çıkarılmasını kabul etmiyoruz. Maliye Bakanlığı bu çarpık anlayıştan vazgeçmeli, adil paylaşım esas alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Özdemir, "Sadece maliye politikalarının belirleyici olduğu bir toplu sözleşme masası istemiyoruz. Piyasa gerçeğini sorgulamaya bile cesareti olmayan Hakem Kurulu'yla geleceğimizin belirlenmesini istemiyoruz. 4 milyondan fazla kamu görevlisinin, 2,5 milyondan fazla memur emeklisinin mali ve sosyal hakları, toplamda 1 aylık kısa bir süreye sıkıştırılıp oldubittiye getirilsin istemiyoruz" diye konuştu.

“BÜTÜNCÜL PERSONEL REFORMU ŞART”

Kamu personel sisteminde köklü bir reform çağrısı yapan Özdemir, “Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir personel reformu istiyoruz. Kariyer basamaklarının netleştiği, ücret skalasının görev ve sorumluluk esasına göre belirlendiği, emeklilikte yaşanan kayıpların giderildiği bir sistem artık kaçınılmazdır” dedi. Sendika yasasına da değinen Özdemir, 4688 sayılı Kanun’un mevcut haliyle beklentileri karşılamadığını belirterek, “Toplu sözleşme sistemi ve Hakem Kurulu yapısıyla buraya kadar diyoruz. Grev hakkını da içeren, ILO normlarında yeni bir sendika yasası gecikmeden hayata geçirilmelidir” şeklinde konuştu.

“REFAH PAYI EMEKLİLİĞE YANSITILMALI”

Ücret dengesizliğinin giderilmesi için refah payı verilmesi gerektiğini söyleyen Özdemir, “Emekliliğe yansıyacak bir refah payı olmadan kamudaki huzursuzluk bitmez. Bunun ötelenmesi sosyal maliyeti büyütür” uyarısında bulundu. Özdemir, kamu görevlilerinin ayrıcalık değil hak talep ettiğini vurgulayarak, “Alın terimizin karşılığını, kamuda adalet ve çalışma barışı istiyoruz” dedi.