4 milyon kamu çalışanı ile 1,5 milyon emekli, 2026 yılında geçerli olacak zam oranlarının netleşmesini bekliyor. Hükümet, görüşmelerin ilk aşamasında 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için ise yüzde 6 oranında zam teklifinde bulunmuş ancak bu teklif sonrası taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanamamıştı. Peki, Memura ikinci zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak?

TOPLU SÖZLEŞME 2. ZAM TEKLİFİ NE ZAMAN?

Toplu sözleşme zammı 2. teklifi için geri sayım başladı. 2026 memur ve memur emeklisinin zam oranı ne kadar olacağı ve toplu sözleşme sürecindeki son gelişmeler merakla takip ediliyor.

Memur ve emeklisinin zammında belirleyici olan 8 dönem toplu sözleşme görüşmeleri bugün devam edecek. 15 Ağustos'ta hükümet ve memur kesiminin yapacağı görüşme saat 16.30'da olacak. Görüşmenin ardından yeni zam teklifinin açıklanması bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİSİNİN ZAM TALEPLERİ NE KADAR?

Memur-Sen’in talepleri arasında şunlar yer alıyor:

Enflasyon farkının, artışın geçtiği aydan itibaren 2 puan artırımlı ödenmesi vetoplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2.925 TL olması

Kamu görevlilerine aylık 17.600 TL kira yardımı, eş yardımının 11.710 TL, üç ve üzeri çocuk için çocuk yardımının 8.780 TL’ye çıkarılması.

Rakamlara göre, sendika üyesi bekar en düşük kamu görevlisi maaşı 2026 Ocak ayında 74.930 TL olacak.

Başkan Ali Yalçın ayrıca, genel toplu sözleşmede 171, hizmet kollarında 785 madde olmak üzere toplam 956 teklif hazırladıklarını belirtti.