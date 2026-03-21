Memurun çözüm bekleyen sorunları dağ gibi birikti: Talep çok, duyan yok!

Memurların çözüm bekleyen sorunları dağ gibi birikti. Çözüm için atılmış bir adım yok. Üstelik de bu sorunların önemli bir bölümü yıllardır dile getiriliyor. Bu temel talepler şöyle sıralanıyor:

- Memur ve memur emeklileri hakem kurulu tarafından belirlenen toplu sözleşme zamlarının enflasyon karşısında yetersiz kaldığına dikkat çekiyor. Kurul kararına göre milyonlarca memur ile memur emeklisine bu yıl yüzde 11+7, gelecek yıl ise yüzde 5+4 zam yapılacak. Memur ve memur emeklisi enflasyon karşısında ek zam ve refah payı talep ediyor. Ancak bu talep karşılanmıyor.

- Memur ile memur emeklisi enflasyon farkını aylık olarak değil 6 ayın sonunda alabiliyor. Farkın maaş ve aylıklara aylık olarak yansıtılması talebi yıllardır görmezden geliniyor.

- Yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin genel idare hizmetleri sınıfına alınması talebi yıllardır gündemde. Ancak hiçbir adım atılmıyor.

- İlave ek ödemeler emekli aylığına yansıtılmadığı için memurların çalışırken aldıkları maaş ile emekli olduklarında aldıkları aylık arasında büyük fark var. Memur emekli olduğunda aylığı çok düşüyor. Bu nedenle memurlar emekliliği erteliyor. İlave ek ödemenin emekli aylığına dahil edilmesi talebi ise karşılanmıyor. Memurlara yapılan bütün ödemelerin emekli aylığı ve ikramiyesi hesabına dahil edilmesi talebi de karşılıksız kalıyor.

- Tüm memurlara dini bayramlar öncesinde bayram ikramiyesi verilmesi talebi görmezden geliniyor.

- Memurlara disiplin affı getirilmesi talebi karşılanmıyor.

- 2008 öncesi ve sonrasında göreve başlayanlar arasında ortaya çıkan farklı uygulamalar giderilmiyor.

- Hükümet birinci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge sözünü de yerine getirmedi.

- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası’nın yeniden düzenlenmesi konusu yıllardır dile getiriliyor. Ancak adım atılmadı. Memur grevli toplu sözleşme istiyor.

- Gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar için yüzde 15 olarak belirlenmesi talebi de yıllardır dile getirilen talepler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ancak bu konuda da şimdiye kadar bir adım atılmadı.