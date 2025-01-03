Memurun helvasını kavurdular: 'Ruhuna El- Fatiha'

Yayınlanma: 03.01.2025 - 13:23

Güncelleme: 03.01.2025 - 13:23

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralıkayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından yüzde 1.03 enflasyon ile birlikte, ocak ayı memur maaşlarına yapılması öngörülen yüzde 11.55’lik maaş artışı protesto edildi.

Birlik Sağlık Sen’in çağrısıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan memurlar piknik tüpüyle helva kavurarak “Memur öldü ruhuna El- Fatiha” sözleriyle dua etti. “Onurlu bir yaşam için insanca yaşayacak bir ücret istiyoruz” pankartı açan memurlar “Memur yoksul olamaz”, “Memur uyuma enflasyona karşı çık” ve “Enflasyon farkı memur zammı değildir” sloganları attı.

DOĞRUYOL: VATANDAŞ HANGİ RAKAMA İNANACAK

“Memuru öldürdünüz. Helvası afiyet olsun. Memura soğan ekmeğe muhtaç ettiniz” diyerek sözlerine başlayan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Geçtiğimiz temmuz ayında memura verilen yüzde 19.3 lük zamla, memur fakirleşmeye devam etmiş, ve bugün açıklanan yüzde 1.03 enflasyon ilebirlikte, ocak ayı memur maaşlarına yapılması öngörülen yüzde 11.55 lik maaş artışı memura açlığa yoksulluğa doğru sürüklemektedir. Yaklaşık olarak açlık sınırını 22 bin TL, yoksulluk sınırın 69 bin TLseviyelerine yükseldiği bu ortamda memura verilmesi beklenen yüzde 11.55 lik zammın ekonomik olarak bir değeri kalmamakta ve memur her geçen gün yoksullaşmaktadır. TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon rakamlarına göre, Aralık ayı enflasyonun yüzde 1.03. Bir başka bağımsız araştırma şirketine göre ise, Aralık ayı enflasyonun yani yaklaşık 2.34 olarak çıkması kafaları karıştırmaya devam etmektedir. TUİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 44.33, Bağımsız Araştırma şirketine göre ise yıllık enflasyon %83.40. ENAG’ın TÜİK’in enflasyonunun yaklaşık iki katı olmuştur. Mevcut hükümet tarafından, 2025 yılı ocak ayından itibaren vergilere, cezalara, harçlara yapılan ortalama yüzde 44’lük zam ile işçi, memur, emekli fakirleşmeye devam etmektedir.

Peki vatandaş yüzde 44.33 olan TÜİK’in enflasyonunu mu? Vergi ve harçlara yapılan yüzde 44’lük hükümetin enflasyonunu mu? Ya da bağımsız araştırma şirketlerinin yaptığı ankete göre olan yüzde 83.40’lik enflasyona mı inanacak?” ifadelerini kullandı.

“MEMUR AÇLIĞA VE SEFALETE SÜRÜKLENECEK”

“TÜİK’in hesaplamalarının sahada gerçeklerle uyuşmamasının bedelini, maalesef öncelikle aylığından başka geliri olmayan, memur, emekli, işçi ile dar gelirli vatandaşlarımız ödemektedir.” diye devam eden Doğruyol, “İçinde bulunduğumuz 2025 yılı Ocak ayından itibaren memur ve emekliye yapılması planlanan yüzde 15.75’lik maaş zammı, memur ve emekliyi açlığa ve sefalete sürükleyecektir. Ve memurun alım gücünü bir kez daha düşürecektir. 2002 yılında en düşük memur maaşı ile 14,5 çeyrek altın alabiliyorken bu gün ancak yarısının alınabilmesi, 2002 yılında bir asgari ücretli 7 çeyrek altın alabiliyorken bu gün yarısını alabilmesi, memur emeklisinin maaşının yaklaşık yüzde 50 değer kaybetmesi olayın vahametini ortaya koymaktadır. Yani 2002’den bu yana sabit ücretlilerin ücretleri altın ile kıyaslandığında yaklaşık yüzde 50 azalmıştır. Eğer bugün, yani 2025 ocak ayında, memur maaşlarını altına göre kıyaslarsak, memura, asgari ücretliye, emekliye yüzde 100 zam yapmalısınız ki, 2002 deki alım gücüne ulaşabilsin” dedi.

“MEMURUN İTİBARİNİ YOK ETTİNİZ”

Asgari ücrete de yüzde 30 zam yapıldığını hatırlatan Ahmet Doğruyol, “Yaptığınız uygulamalarla, memurun itibarını yok ettiniz. Gözündeki ışıltıyı söndürdünüz. Ocak ayında tüm vergi ve harçlara yaklaşık yüzde 44 zam yapanların, asgari ücrete yüzde 30, memura yüzde 11.55 zam yapmasının kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur. Hedefiniz olan, memurun güvencesini belki kaldıramadınız. Ancak, memuru sefalete mahkum ederek, memurun itibarını da yok ettiniz. Parti kontrolünde olan sarı sendikalara sesleniyorum. Nerede toplu sözleşmede aldığınız zamlar? Biliniz ki, yaptığınız toplu sözleşmeler yok hükmündedir. Çünkü aldık dediğiniz tüm zamlar enflasyonun içinde kalmıştır. Hükümetin verdik dediği, sizin aldık dediğiniz enflasyon oranındaki zam zam değil, alım gücünü koruma çabasıdır ki, TÜİK’in hesaplarıyla yapılan zam ile de maaşların alım gücü korunamamaktadır. Emin olun ki, memurlar için, yokluğunuz varlığınızdan daha iyi olacak. Gölge etmeyin yeter. Tüm bu gerçekler ışığında ocak ayında memur ve emekliye yapılacak zam yüzde 30’un altında olmamalıdır. Yıllar boyunca enflasyon altında alınan artışlar artık kamu çalışanları ve emeklilerinin alım gücünü düşürmüş, kirasını ve faturalarını ödeyememe noktasına getirmiştir. Son bir yıllık sürede pek çok gıda ürününün yüzde 80-100 oranında arttığını bilmeyen yoktur herhalde. Memura verilmesi planlanan yüzde 11.55 zam vermek, ekonomik gerçeklerle uyuşmamaktadır. Ayrıca memura verilen zammın kısa sürede memurun cebinden geri alınmasına sebep olan vergi dilimlerinin de yüzde 15 olarak sabitlenmesi elzemdir” diyerek sözlerini noktaladı.

Basın açıklaması sonrasın helvası dağıtılan memurun ruhuna el fatiha denilerek dua edildi.