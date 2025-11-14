Merkez bankaları arasında gizli yarış: Çin örtülü şekilde altın mı alıyor?

Financial Times’ın haberine göre, Çin’in kayıtlara geçmeyen altın alımları resmi rakamların çok üzerinde seyrediyor. Analistler, Pekin yönetiminin dolar bağımlılığını azaltmak için altın biriktirdiğini ve bu örtülü talebin fiyatlarda görülen rekor yükselişi desteklediğini ifade ediyor.

RESMİ ALIMLAR DÜŞÜK AMA PİYASA İNANMADI

Çin Merkez Bankası’nın açıkladığı aylık alımlar haziran, temmuz ve ağustos aylarında 2,2 ton, 1,9 ton ve 1,9 ton olarak bildirildi. Ancak piyasada bu rakamlara inananın az olduğu belirtiliyor. Société Générale analistleri, Çin’in bu yıl toplamda 250 tona yakın altın almış olabileceğini hesaplıyor. Bu, küresel merkez bankalarının altın talebinin üçte birinden fazla bir seviyeye denk geliyor.

ALTIN FİYATLAMASINDA BELİRSİZLİK HAKİM

Uzmanlar, bu ölçekteki “kayıtsız” alımın altın piyasasında fiyatlamayı zorlaştırdığını belirtiyor. Carlyle’dan Jeff Currie, “Çin altını dolarizasyonu azaltmak için alıyor. Petrolü uydudan izleyebilirsiniz ama altını takip etmenin yolu yok” değerlendirmesini yaptı. Piyasalarda, Çin’in gerçek talebini görmek için ardışık seri numaralı 400 onsluk külçe siparişleri gibi alternatif göstergeler izleniyor.

REZERVLER AÇIKLANANIN ÇOK ÜSTÜNDE OLABİLİR

Japon Altın Piyasası Birliği Direktörü Bruce Ikemizu, Çin’in gerçek rezervinin açıklanandan iki kat fazla, yaklaşık 5.000 ton olabileceğini belirtiyor. Son yıllarda merkez bankalarının agresif alımları altın fiyatlarını 4.300 doların üzerine taşırken, Dünya Altın Konseyi verilerine göre ABD dışındaki küresel rezervlerde altının payı son 10 yılda yüzde 10’dan yüzde 26’ya yükseldi. Ancak IMF’ye raporlanan alımlar azalıyor.

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA YER ALIYOR

Altın alımları yüksek olan merkez bankaları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da dikkat çekiyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre Polonya 2025’te en büyük altın alıcısı olurken, Türkiye ikinci sırada yer aldı.

ABD İLE İLİŞKİLER VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Merkez bankaları, piyasada oynaklık yaratmamak ve siyasi nedenlerle altın işlemlerini açıklamayabiliyor. MKS Pamp analisti Nicky Shiels, “Altın, ABD karşıtı hedge olarak görülüyor. Bu nedenle birçok gelişmekte olan ülke alımlarını tam olarak duyurmak istemiyor” dedi. Satıcılar da aynı nedenle sessiz kalmayı tercih edebiliyor.

ÇİN’İN ALTIN PİYASASI SIRLARLA DOLU

Çin hem dünyanın en büyük altın üreticisi hem de tüketicisi. SAFE’in açıkladığı alımlar bu yıl yalnızca 25 ton olarak bildirildi. Bununla birlikte Çin’in varlık fonu CIC ve ordu da altın alıyor ve düzenli veri açıklamaları bulunmuyor. Société Générale, İngiltere’den Çin’e yapılan altın ihracatına bakarak SAFE’in bu yıl yaklaşık 250 ton altın ithal edeceğini tahmin ediyor.

Plenum Research’e göre, Çin’in 2023’te 1.351 ton ve 2022’de 1.382 ton “resmi olmayan” altın alımı yapması öngörülüyor. Bu miktar, resmi açıklanan rakamların altı katından fazla. BullionVault Araştırma Direktörü Adrian Ash ise “Bu tamamen bilinemez. Her yöntem, Çin altın piyasasının sırlarla dolu yapısının yalnızca bir parçasını gösteriyor” dedi.