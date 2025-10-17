Merkez Bankası anketi yayımlandı: Yıl sonu dolar/TL ve enflasyon tahminleri yükseldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) “Piyasa Katılımcıları Anketi” sonuçlarını yayımladı. Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi önceki döneme göre yükseldi ve 12 ile 24 ay sonrası enflasyon tahminlerinde de artış gözlendi.

açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 iken, bu anket döneminde yüzde 31,77 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,25 iken, bu anket döneminde yüzde 23,26 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,78 iken, bu anket döneminde yüzde 17,36 olarak gerçekleşmiştir.

2025 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,07 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 50,32 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 19,54 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir (2) . Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,87’sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 60,32’sinin beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 17,46’sının beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2025 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,52 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 39,74 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 18,04 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir(2) . Aynı anket döneminde nokta tahminler(3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,79‘unun beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 43,86‘sının beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 21,05‘inin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ YÜZDE 39

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,48 iken, bu anket döneminde yüzde 39,15 olmuştur. Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 39,00 olarak gerçekleşmiştir.

YIL SONU DOLAR/TL BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,85 TL iken, bu anket döneminde 43,56 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 48,96 TL iken, bu anket döneminde 49,75 TL olarak gerçekleşmiştir.

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşmiştir."