Merkez Bankası beklenti anketi yayımlandı: Enflasyon tahminleri belli oldu!

Eylül 2025 dönemine ilişkin beklenti anketleri, Türkiye’de enflasyon tahminlerinin bazı kesimlerde değişim gösterdiğini ortaya koydu. TCMB’nin açıkladığı verilere göre, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı enflasyon öngörülerini bir önceki aya göre güncelledi.

PİYASA KATILIMCILARINDA GERİLEME

Finansal piyasalarda öne çıkan katılımcılar, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentilerini ağustosta yüzde 22,84 seviyesinde öngörürken, eylülde yüzde 22,25’e indirdi. Bu tablo, yatırımcıların ve analistlerin önümüzdeki yıl enflasyonun daha kontrollü seyredeceği beklentilerini güçlendirdi.

REEL SEKTÖR VE HANEHALKI BEKLENTİLERİ

Reel sektör temsilcilerinin 12 ay sonrası enflasyon tahmini yüzde 37,70’ten yüzde 36,80’e geriledi. Hanehalkı tarafında da benzer bir eğilim gözlendi. Ağustosta yüzde 54,07 seviyesinde olan beklenti, eylülde yüzde 52,99’a düştü.

Buna karşılık, fiyatların aynı oranda ya da daha yüksek artacağını düşünen hanehalkı oranı yüzde 72,45’ten yüzde 72,65’e yükseldi. Fiyatların daha yavaş artacağını veya gerileyeceğini öngörenlerin oranı ise yüzde 27,55’ten yüzde 27,35’e indi. Bu durum, hanehalkının enflasyona dair temkinli yaklaşımını koruduğunu gösteriyor.