Cumhuriyet Gazetesi Logo
Merkez Bankası döviz dönüşüm desteğinde uzatmaya gitti: Son tarih belli oldu….

Merkez Bankası döviz dönüşüm desteğinde uzatmaya gitti: Son tarih belli oldu….

1.11.2025 16:43:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Merkez Bankası döviz dönüşüm desteğinde uzatmaya gitti: Son tarih belli oldu….

TCMB firmaların döviz dönüşüm desteğini uzattı. Son tarih 30 Nisan 2026 olarak açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurtdışı kaynaklı dövizlerinin Türk Lirası’na dönüşümünde sağlanan destek uygulamasını 30 Nisan 2026'ya uzatmaya karar verdi.

TCMB'nin "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre banka, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk Lirası’na dönüşümünde sağlanan destek uygulamasının 31 Ekim 2025'ten 30 Nisan 2026'ya uzatılmasını kararlaştırdı.

İlgili Konular: #döviz #TCMB #Destek