Yayınlanma: 18.11.2023 - 14:45

Güncelleme: 18.11.2023 - 14:45

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı ekonomiyi takip eden yurttaşlar tarafından merak edilyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Para Politikası Kurulu toplantısı Merkez Başkanı Hafize Gaye Erkan Başkanlığında 23 Kasım Perşembe günü toplanacak. Faiz kararı toplantı sonrasında saat 14.00’da duyurulacak.

KASIM AYI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nda görev değişiminin ardından gelecek altıncı faiz kararı merak konusu oldu. İlk beş kararda olduğu gibi kasım kararında da artış bekleniyor.

EKİM AYI FAİZ KARARI NE KADARDI?

TCMB Para Politikası Kurulu, ekim ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini beklentilere paralel 5 puan artırarak yüzde 35'e yükseltmişti.

Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceğini belirten Merkez Bankası, parasal sıkılaşmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceğini kaydetti.

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