Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakanlık duyurdu!

Bakanlığın sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemeleri ile ilgili paylaşımda bulunuldu.

168 milyon 957 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesabına yatırılacağı açıklandı.

Buna göre, çiftçilerin hesabına;

87 milyon 516 bin 379 lira 'Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği'

53 milyon 117 bin 97 lira 'Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi'

21 milyon 208 bin 418 'lira Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği'

6 milyon 404 bin 429 lira 'Uzman Eller Projesi Desteği'

710 bin 677 lira 'Sertifikalı Tohum Üretim Desteği' ödemeleri yapılacak.

168 milyon 957 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor.



Hayırlı ve bereketli olsun.?? pic.twitter.com/6MAlyTbLrA