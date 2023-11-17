Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakanlık duyurdu!

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere 168 milyon 957 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün yatırılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 17:54
Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakanlık duyurdu!
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Bakanlığın sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemeleri ile ilgili paylaşımda bulunuldu.

168 milyon 957 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesabına yatırılacağı açıklandı. 

Buna göre, çiftçilerin hesabına;

87 milyon 516 bin 379 lira 'Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği' 

53 milyon 117 bin 97 lira 'Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi'

 21 milyon 208 bin 418 'lira Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği'

6 milyon 404 bin 429 lira 'Uzman Eller Projesi Desteği'

710 bin 677 lira 'Sertifikalı Tohum Üretim Desteği' ödemeleri yapılacak. 

 


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