Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Ekonomistler nasıl yorumladı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu. Ekonomistler, bu kararın piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu belirterek çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

'ALINABİLECEK EN DOĞRU KARAR BUYDU'

Ekonomist Mahfi Eğilmez, “TCMB politika faizini de gecelik faiz oranlarını da sabit tuttu. Petrol fiyatlarının 75 USD/Varil düzeyine ulaştığı, belirsizliklerin zirve yaptığı böyle bir ortamda alınabilecek en doğru karar buydu” değerlendirmesini yaptı.

'TEMMUZDA BİR AKSİLİK OLMAZSA FAİZ İNDİRİMİ'

Prof. Dr. Hakan Kara, “Tahmin edilebilir para politikası iyidir” diyerek, geçmişte yaptığı İsrail-İran gerilimiyle ilgili yorumunu yeniden gündeme getirdi. Kara, PPK metninde yer alan “Sıkılaştırılacaktır” ifadesine dikkat çekti. Kara, temmuzda bir aksilik olmazsa faiz indirimine gidilebileceğini belirtti.

'BİR DEĞİŞİKLİK YOK'

Dr. Nuri Sevgen, faiz kararını “Politika faizi (haftalık repo ihale faizi) %46 Gecelik borç verme faizi %49 Oranlarda bir değişiklik yok boşuna saçma bir hisse kapılmışım demek ki” ifadeleriyle değerlendirdi

'REZERV VE JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ OLDU'

Prof. Dr. Serap Durusoy ise değerlendirmesinde, “Rezerv riski ve jeopolitik riskler TCMB'nin koridor tarafında da herhangi bir değişikliğe gitmemesine neden oldu” dedi.

'TEMKİNLİ BİR DURUŞ SERGİLEDİ'

Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, “TCMB hem politika faizinde hem de koridorda değişikliğe gitmeyerek, küresel ekonomik ve jeopolitik artan risklere karşı temkinli bir duruş sergiledi” ifadelerini kullandı.

'ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNE İLİŞKİN DAHA OLUMLU'

Dr. Burcu Aydın, Merkez Bankası’nın faiz oranlarını sabit tutarak temkinli bir adım attığını belirtti. Aydın, “Merkez Bankası enflasyon görünümüne ilişkin daha olumlu” dedi ve metindeki “Enflasyonun ana eğilimi mayıs ayında gerilemiştir” ve “Öncü veriler ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir” ifadelerini öne çıkardı.

'ENFLASYON RAKAMINA İNANMIYOR MU?'

İris Cibre ise kararı “TCMB Pas geçerek, politika faizini 46%'da tuttu Merkez Bankası 1.54% beklenti altı gelen enflasyon rakamına inanmıyor mu? Piyasaların pas geç baskısına mı yenildi? Carry'ciye para bırakmayacağız diyerek kuru 30 günlük 2% saldı Hem enflasyonist hem de carry yine de para kazandı Yüksek reel getiri ile 1 yılda 28 MLR USD ek döviz talep edebilecek para yaratıldı. 1 ay 1 hafta daha yaratılmaya devam edilecek…” sözleriyle eleştirdi.