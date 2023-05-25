Yayınlanma: 25.05.2023 - 14:38

Güncelleme: 25.05.2023 - 14:38

TCMB Para Politikası Kurulu bugün toplandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023 Mayıs ayı faiz kararı merakla bekleniyordu. Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sona erdi. Geçen yıl faizde üst üste dört kez indirime giden TCMB, mayıs ayında politika faizini ne kadar yaptığı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı ne kadar oldu? Mayıs 2023 TCMB faiz oranı ne kadar? İşte, Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı...

MERKEZ BANKASI MAYIS AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı bugün açıklandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 25 Mart Perşembe günü saat 14:00'te açıkladı.

TCMB Para Politikası Kurulu mayıs ayı olağan toplantısında politika faizini yüzde 8.50'de tutma kararı aldı.

Merkez Bankası ocak ayını pas geçmesinin ardından şubat ayında faizi yarım puan düşürerek yüzde 8.50'ye çekmişti. Mart ve nisan ayında faizde değişiklik yapılmamıştı.

MAYIS 2023 FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE?

AA FİNANS

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyordu.

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 12 ekonomistin tamamı TCMB'nin bu ay politika faizini yüzde 8.5 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin etti.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT Araştırma'nın Mayıs ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. 25 Mayıs Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı için ankete katılan 15 kurumun beklentisi, Mayıs ayında faizin yüzde 8,5 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oldu.



