Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? TCMB mayıs ayı faiz kararı açıklandı mı?

Yayınlanma: 25.05.2023 - 09:43

Güncelleme: 25.05.2023 - 09:43

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Altın ve dolar yatırımcıları tarafından merakla beklenen 2023 mayıs ayı faiz kararı öncesinde beklentinin ne yönde olduğu yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,03 altında 4.424,92 puandan tamamlarken, bugün gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi. Peki, Para Politikası Kurulu Mayıs ayı toplantısı ne zaman? Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı beklentisi ne?

PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 25 Mayıs Perşembe günü toplanacak.

MERKEZ BANKASI MAYIS AYI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı 25 Mayıs Perşembe günü 14.00'te faiz kararı açıklanacak.



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI MAYIS AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE?

TCMB geçen yıl enflasyondaki yükselişe rağmen gerçekleştirdiği 500 baz puanlık faiz indirimlerini kasım ayında tamamlamış, aralık ve ocak aylarında politika faizini yüzde 9'da tutmuştu. TCMB, nisan ayı politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı almıştı.

Reuters anketine katılan 12 ekonomistin tamamı TCMB'nin bu ay politika faizini yüzde 8.5 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin etti.

Ankette yılsonu politika faizinin seviyesi hakkındaki soruya ekonomistlerin birçoğu cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının belirsizliği sebebiyle tahmin vermemeyi tercih etti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.











