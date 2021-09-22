Merkez Bankası'nın kritik toplantısı bugün başlıyor! Dolar/TL kurunda gözler 'faiz' kararında

22 Eylül 2021 Çarşamba, 09:08

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) erken bir faiz indirimi yapacağına yönelik endişeler ve küresel satış baskısıyla tarihi zirveye yakın seviyelerde baskı altında kalmayı sürdürüyor.

Piyasalarda bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın ise TCMB'nin faiz kararı bekleniyor.

Eylül ayına 8.3 civarında başlayan ve belirgin yükselişe geçen dolar/TL'de tarihi zirve Haziran ayında 8.88 ile test edilmişti.

Dolar/TL bu hafta 8.7250 seviyesine kadar yükseldikten sonra küresel satış baskının kısmen azalması ve sınırlı da olsa lokal döviz satışlarının da desteğiyle 8.6-8.7 bandında denge buldu.

Dolar/TL bugün saat 08.43'te 8.6205/8.6300 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 10.1058/10.1178, sepet bazında TL 9.3632/9.3739 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri dün 396/399 baz puan seviyesinden kapandı.

Bugün iç piyasada Eylül ayı tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. Fed'in faiz kararı ise TSİ 2100'da açıklanacak. Fed para politikası toplantısında varlık alımlarını azaltmaya başlama konusunda adım atacağı beklentisi gelişmekte olan para birimlerini baskılayan bir etken olarak öne çıkıyor.

Analistlerin çoğu Fed'in varlık alımlarını azaltma konusunda detaylı açıklama yapmasını beklemese de, toplantı sonrası yayımlanacak tahminlerde para politikası kurulu üyelerinin faiz artışı yanlısı bir sürpriz yapabileceğini düşünüyor.

Öte yandan küresel piyasalarda sert kayıplara neden olan Çinli gayrimenkul şirketinin tahvil ödemesiyle ilgili açıklaması piyasalardaki endişeleri bir nebze dindirdi. Yine de işlemciler şirketin dolar cinsi tahvillerinin kupon ödemesini yapıp yapmayacağından hâlâ emin değiller.

TCMB'NİN KRİTİK TOPLANTISI BUGÜN BAŞLAYACAK

Piyasalarda bugün Fed kararını takip ettikten sonra yarın saat 14.00'da açıklanacak TCMB'nin faiz kararına odaklanacaklar. TCMB'nin toplantısı bugün başlayacak ve sonuçları yarın açıklanacak. Bankacılara göre hem Fed hem de TCMB'nin kararları TL'de iki yönlü belirleyici olabilir.

Küresel piyasalarda merkez bankalarından sıkılaştırma adımlarının görülmeye başlandığı bir dönemde TCMB'den enflasyon düşüşe geçmeden atılacak bir adım piyasa tarafından "politika hatası" olarak nitelendiriliyor. Piyasa TCMB'nin enflasyonda düşüş görülmeden bir indirime bu ay itibarıyla gidip gitmeyeceğini görmek istiyor.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ay başında yatırımcı toplantısında enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhütüne atıf yapmamış ve yatırımcılarda faiz artışı yapılmayacağı, indirimlerinin de yaklaştığı izlenimini uyandırmıştı.

Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısı sonrası halka açık bir konuşmasında TCMB'nin bundan sonra politika faizinden yüksek olan enflasyon oranı yerine politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyonu izlemeye ağırlık vereceğini ifade etmişti.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yapması da ihtimaller arasına girmiş durumda. Bankanın bu ay geçmiş PPK metinlerinde yer alan ifadeleri belirgin değiştirmesine kesin gözüyle bakılırken %20'ye yaklaşan enflasyona rağmen faiz indirim yapıp yapmayacağı ise hâlâ net kestirilemiyor.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından önce Reuters anketinde oluşan beklentiler Kasım veya Aralık aylarında faiz indirimi için ancak sınırlı bir alan oluşacağı yönündeydi. Açıklamalar sonrası bu beklenti sınırlı değişti. Reuters anketinde genel beklenti faizlerin %19'da sabit tutulacağı yönünde. Ancak ankete ilk kez tek kurum da olsa faiz indirimi beklentisi girdi.

Daha sonra da faiz indirimi beklentisi yönünde bir görüş daha ankete katılsa da Reuters anketinde hala belirgin bir şekilde faizlerin sabit tutulaması bekleniyor.

Bankacılar TCMB'yi enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhütünü kaldırma zamanlaması nedeniyle eleştiriliyor ve öngörülebilir bir politika uygulayıp uygulamadığını sorguluyorlar.