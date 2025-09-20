Metal grup toplu iş sözleşmesinde ilk toplantı 13 Ekim’de yapılacak: Metalde ‘çetin pazarlık’ geliyor

Metal işkolundaki işçilerin büyük bir bölümü Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası’nda örgütlü. Türk Metal Sendikası, 2025-2027 yıllarına yönelik teklifinde, ilk altı ay için zam talebini yüzdelik zam + seyyanen zam formülü üzerinden şekillendirdi. Talebe göre, 31 Ağustos 2025 tarihindeki saat ücretlerine 1 Eylül 2025 tarihinden geçerli olmak üzere ilk altı ay için önce yüzde 20 zam talep edildi. Bu zammın uygulanmasının ardından işçilerin saat ücretlerine ilk altı ay için seyyanen 35 lira daha zam istendi.

İkinci altı ay için saat ücretlerine 6 aylık enflasyon oranında zam, üçüncü altı ayı için yine saat ücretlerine, gerçekleşecek 6 aylık enflasyona + 3 puan iyileştirmeyle zam, dördüncü ve son altı ay içinse yine enflasyon oranında zam talep edildi. Ramazan Bayramı yardımı, eğitim yardımı, yakacak yardımı gibi sosyal yardımlara ise yıllık yüzde 65 zam istendi. Diğer sosyal yardımlardan farklı olarak Kurban Bayramı yardımının yıllık yüzde 80 artması talep edildi.

TOPLAM YÜZDE 38.97

Sosyal yardımlara istenen bu zamlarla birlikte birinci altı ayı için talep edilen toplam zam oranı ortalama yüzde 38.97 oldu.

BİRLEŞİK METAL-İŞ’İN TALEPLERİ

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş’in ücret zam teklifi 3 bölümden oluşuyor.

İlk olarak, düşük ücretli işçilerin ücretlerinin yükseltilmesi amacıyla, saat ücreti 170 TL’nin altında olan işçilerin saat ücretlerinin 170 TL’ye yükseltilmesi istendi. Bu teklif aylık ikramiye dahil net 31 bin 250 TL’nin altında ücret alan işçilerin ücretlerinin öncelikle 31 bin 250 TL’ye getirilmesini amaçlıyor.

TOPLAM YÜZDE 58.5

Bu iyileştirmeden sonra tüm işçilerin saat ücretlerine yüzde 15 ve bunun üzerine de seyyanen 100 TL ücret zammı talep ediliyor. 3 kalemden oluşan ücret zam talebinin oransal karşılığı ise ilk 6 aylık dönem için yüzde 58.5. Teklif edilen bu zam oranı ile ortalama bir metal işçisinin ücreti ikramiye ve vergi istisnası dahil yüzde 15’lik vergi dilimine göre net 84 bin 666 TL olacak. Diğer altışar aylık zam dönemleri için talep ise “çıkacak enflasyona enflasyonun yarısının eklenmesi ile bulunulacak oran” kadar olacak. Sosyal haklarda 3’lü paket olarak ifade edilen “bayram, izin ve yakacakta” yüzde 190 oranında artış talep edildi. Diğer sosyal haklardaki artış talebi ise yüzde 150 oranında olacak. Sosyal hakların 2. yılında ise “çıkacak yıllık enflasyonun yarısı kadar eklenerek bulunacak oran” kadar artış talep edildi.

PAZARLIK ZORLU GEÇECEK

Kamudaki yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan sözleşmede, aylar sonra anlaşmaya varılmış işçilere 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 24, ikinci 6 ayı için yüzde 11, üçüncü 6 ay için yüzde 10, dördüncü 6 ay için yüzde 6 zam verilmişti. Bunun yanı sra taban ücrette artış ve seyyanen zamlar da vardı. Milyonlarca memur ile memur emeklisine ise 2026 yılında yüzde 11+7, 2027 yılında ise yüzde 5+4 oranında zam yapılacak. Gerek kamu işçilerinin sözleşmesinde gerekse de memurların sözleşmesinde verilen zam oranları emekçilerin beklentilerinin altında kalmıştı.

Metal sözleşmesinde işveren tarafında Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) yer alıyor. Gerek kamu işçilerinin sözleşmesinde, gerekse de memur sözleşmesinde oranlar beklentilerin altında kaldığı için metal grup toplu iş sözleşmesinde de işveren tarafının düşük oranlarla masaya gelmesi beklentisi var. Bu nedenle de metal grup sözleşmesinde pazarlık görüşmelerinin çetin geçmesi bekleniyor.