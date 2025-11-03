Mevduat faizleri güncellendi: 250 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalarda vadeli mevduat faizleri değişti. Tasarruf sahipleri, en yüksek getiriyi sağlayan bankaları ve yatırım seçeneklerini merak ediyor. Faizler bankadan bankaya farklılık gösteriyor; 250 bin TL’lik mevduat ne kadar kazandırıyor? İşte ayrıntılar…
MERKEZ BANKASI FAİZİ DÜŞÜRDÜ
Merkez Bankası, ekim ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini düşürdü. Bu karar sonrası bankalar, vadeli mevduat faizlerini yeniden belirledi. Faiz indirimi ekonomide dengelerin yeniden şekillenmesine yol açtı.
MEVDUAT FAİZLERİNDE GERİLEME
Faiz indiriminin ardından bankaların vadeli mevduat faizleri geriledi. Önceki yıllık yüzde 48-50 aralığı, yeni dönemde yüzde 23-48 bandına düştü. Bu durum yatırımcıları alternatif araçlara yönelmeye itiyor.
BANKALAR ARASINDA FARKLAR
Mevduat faizleri bankadan bankaya değişiyor. Faiz oranları yatırılan tutar ve piyasa rekabetine göre şekilleniyor. Kademeli düşüş, mevduata olan ilgiyi sınırlayabilir.
250 BİN TL VADELİ MEVDUATTA GÜNCEL ORANLAR
Bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve 250 bin TL’lik mevduat için aylık kazançlar aşağıdaki tabloda yer alıyor. 250 bin TL tutarındaki vadeli mevduat için banka banka güncel faiz oranları ve aylık kazançlar şu şekilde:
250 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
VAKIFBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 23
- Net Kazanç: 4 bin 159 TL
- Vade Sonu: 254 bin 159 TL
HALKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 34
- Net Kazanç: 6 bin 148 TL
- Vade Sonu: 256 bin 148 TL
ŞEKERBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 37
- Net Kazanç: 6 bin 690 TL
- Vade Sonu: 256 bin 690 TL
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 7 bin 52 TL
- Vade Sonu: 257 bin 52 TL
ZİRAAT BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 40,5
- Net Kazanç: 7 bin 323 TL
- Vade Sonu: 257 bin 323 TL
GETİRFİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 41
- Net Kazanç: 6 bin 524 TL
- Vade Sonu: 256 bin 524 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 41
- Net Kazanç: 7 bin 414 TL
- Vade Sonu: 257 bin 414 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 41,5
- Net Kazanç: 7 bin 504 TL
- Vade Sonu: 257 bin 504 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 42
- Net Kazanç: 6 bin 683 TL
- Vade Sonu: 256 bin 683 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 42,25
- Net Kazanç: 7 bin 640 TL
- Vade Sonu: 257 bin 640 TL
HAYAT FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 42,55
- Net Kazanç: 7 bin 694 TL
- Vade Sonu: 257 bin 694 TL
ANADOLUBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 48
- Net Kazanç: 8 bin 679 TL
- Vade Sonu: 258 bin 679 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.