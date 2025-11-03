Mevduat faizleri güncellendi: 250 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalarda vadeli mevduat faizleri değişti. Tasarruf sahipleri, en yüksek getiriyi sağlayan bankaları ve yatırım seçeneklerini merak ediyor. Faizler bankadan bankaya farklılık gösteriyor; 250 bin TL’lik mevduat ne kadar kazandırıyor? İşte ayrıntılar…

MERKEZ BANKASI FAİZİ DÜŞÜRDÜ Merkez Bankası, ekim ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini düşürdü. Bu karar sonrası bankalar, vadeli mevduat faizlerini yeniden belirledi. Faiz indirimi ekonomide dengelerin yeniden şekillenmesine yol açtı.

MEVDUAT FAİZLERİNDE GERİLEME Faiz indiriminin ardından bankaların vadeli mevduat faizleri geriledi. Önceki yıllık yüzde 48-50 aralığı, yeni dönemde yüzde 23-48 bandına düştü. Bu durum yatırımcıları alternatif araçlara yönelmeye itiyor.

BANKALAR ARASINDA FARKLAR Mevduat faizleri bankadan bankaya değişiyor. Faiz oranları yatırılan tutar ve piyasa rekabetine göre şekilleniyor. Kademeli düşüş, mevduata olan ilgiyi sınırlayabilir.

250 BİN TL VADELİ MEVDUATTA GÜNCEL ORANLAR Bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve 250 bin TL’lik mevduat için aylık kazançlar aşağıdaki tabloda yer alıyor. 250 bin TL tutarındaki vadeli mevduat için banka banka güncel faiz oranları ve aylık kazançlar şu şekilde:

250 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

VAKIFBANK Faiz Oranı: Yüzde 23

Yüzde 23 Net Kazanç: 4 bin 159 TL

4 bin 159 TL Vade Sonu: 254 bin 159 TL

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 34

Yüzde 34 Net Kazanç: 6 bin 148 TL

6 bin 148 TL Vade Sonu: 256 bin 148 TL

ŞEKERBANK Faiz Oranı: Yüzde 37

Yüzde 37 Net Kazanç: 6 bin 690 TL

6 bin 690 TL Vade Sonu: 256 bin 690 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 39

Yüzde 39 Net Kazanç: 7 bin 52 TL

7 bin 52 TL Vade Sonu: 257 bin 52 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Yüzde 40,5 Net Kazanç: 7 bin 323 TL

7 bin 323 TL Vade Sonu: 257 bin 323 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 41

Yüzde 41 Net Kazanç: 6 bin 524 TL

6 bin 524 TL Vade Sonu: 256 bin 524 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı : Yüzde 41

: Yüzde 41 Net Kazanç: 7 bin 414 TL

7 bin 414 TL Vade Sonu: 257 bin 414 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Yüzde 41,5 Net Kazanç: 7 bin 504 TL

7 bin 504 TL Vade Sonu: 257 bin 504 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 42

Yüzde 42 Net Kazanç: 6 bin 683 TL

6 bin 683 TL Vade Sonu: 256 bin 683 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 42,25

Yüzde 42,25 Net Kazanç: 7 bin 640 TL

7 bin 640 TL Vade Sonu: 257 bin 640 TL

HAYAT FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 42,55

Yüzde 42,55 Net Kazanç: 7 bin 694 TL

7 bin 694 TL Vade Sonu: 257 bin 694 TL

ANADOLUBANK Faiz Oranı: Yüzde 48

Yüzde 48 Net Kazanç: 8 bin 679 TL

8 bin 679 TL Vade Sonu: 258 bin 679 TL