Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
22.09.2025 11:59:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalarda mevduat faizleri değişti. Ekonomide dengeler yeniden şekilleniyor. Tasarruf sahipleri farklı yatırım araçlarına yöneliyor. 250 bin TL aylık ne kadar kazandırıyor? En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte tüm ayrıntılar...

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından bankalarda mevduat faizleri geri çekildi. Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 250 baz puan düşürülerek yüzde 40,50 seviyesine çekildi. Faizlerdeki bu gelişme, ekonomide dengelerin yeniden şekillenmesine yol açıyor ve tasarruf sahiplerini farklı yatırım araçlarına yönlendiriyor.

MEVDUAT FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ BAŞLADI

Faiz indirimi sonrası bankaların yıllık mevduat faizleri önceki yüzde 48-50 bandından yüzde 40-48 aralığına geriledi. Bu durum, yatırımcıların alternatif yatırım araçlarına yönelmesine neden oluyor.

BANKALAR ARASINDA FAİZ FARKLARI SÜRÜYOR

Mevduat faizleri bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Faiz oranları yatırılan tutar ve piyasadaki rekabet koşullarına göre şekilleniyor. Uzmanlar, faizlerin kademeli olarak düşmesi halinde mevduata olan talebin azalabileceğini belirtiyor.

250 BİN TL VADELİ MEVDUAT İÇİN GÜNCEL ORANLAR

Bankaların sunduğu faiz oranları değişkenlik gösteriyor. 250 bin TL tutarındaki vadeli mevduat için aylık getiri ve faiz oranları banka banka farklılık arz ediyor. Yatırımcıların tercihlerini bu güncel oranlara göre belirlemesi öneriliyor.

250 bin TL tutarındaki vadeli mevduat için güncel faiz oranları ve aylık getiriler banka banka şu şekilde sıralanıyor:

GETİRFİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 40
  • Net Kazanç: 6 bin 365 TL
  • Vade Sonu: 256 bin 365 TL
HAYAT FİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 41,41
  • Net Kazanç: 7 bin 488 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 488 TL
GARANTİ BBVA

  • Faiz Oranı: Yüzde 42,5
  • Net Kazanç: 7 bin 685 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 685 TL
İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 42,5
  • Net Kazanç: 7 bin 685 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 685 TL
ZİRAAT BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 43
  • Net Kazanç: 7 bin 775 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 775 TL
QNB FİNANSBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 43,25
  • Net Kazanç: 6 bin 882 TL
  • Vade Sonu: 256 bin 882 TL
DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 43,5
  • Net Kazanç: 7 bin 866 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 866 TL
AKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 44
  • Net Kazanç: 8 bin 80 TL
  • Vade Sonu: 258 bin 80 TL
HSBC

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 6 bin 954 TL
  • Vade Sonu: 256 bin 954 TL
ODEA BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 6 bin 965 TL
  • Vade Sonu: 256 bin 965 TL
YAPI KREDİ

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 8 bin 267 TL
  • Vade Sonu: 258 bin 267 TL
CEPTETEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 47
  • Net Kazanç: 7 bin 603 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 603 TL
FİBABANKA

  • Faiz Oranı: Yüzde 48
  • Net Kazanç: 7 bin 62 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 62 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK

  • Faiz Oranı: Yüzde 48
  • Net Kazanç: 7 bin 415 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 415 TL
ALTERNATİF BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 48
  • Net Kazanç: 7 bin 437 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 437 TL
İlgili Konular: #Mevduat #TL mevduatları #vadeli mevduat #Mevduat faizi #aylık mevduat