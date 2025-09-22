Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından bankalarda mevduat faizleri geri çekildi. Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 250 baz puan düşürülerek yüzde 40,50 seviyesine çekildi. Faizlerdeki bu gelişme, ekonomide dengelerin yeniden şekillenmesine yol açıyor ve tasarruf sahiplerini farklı yatırım araçlarına yönlendiriyor.

Faiz indirimi sonrası bankaların yıllık mevduat faizleri önceki yüzde 48-50 bandından yüzde 40-48 aralığına geriledi. Bu durum, yatırımcıların alternatif yatırım araçlarına yönelmesine neden oluyor.

Mevduat faizleri bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Faiz oranları yatırılan tutar ve piyasadaki rekabet koşullarına göre şekilleniyor. Uzmanlar, faizlerin kademeli olarak düşmesi halinde mevduata olan talebin azalabileceğini belirtiyor.

250 BİN TL VADELİ MEVDUAT İÇİN GÜNCEL ORANLAR

Bankaların sunduğu faiz oranları değişkenlik gösteriyor. 250 bin TL tutarındaki vadeli mevduat için aylık getiri ve faiz oranları banka banka farklılık arz ediyor. Yatırımcıların tercihlerini bu güncel oranlara göre belirlemesi öneriliyor.

250 bin TL tutarındaki vadeli mevduat için güncel faiz oranları ve aylık getiriler banka banka şu şekilde sıralanıyor: