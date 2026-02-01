Migros'taki işçi direnişine CHP'den destek: 'Sizleri buradan alışveriş yapmamaya çağırıyoruz'

Yaşanılabilir ücret zammı talebiyle iş bırakan Migros depo işçilerinin direnişi sürüyor.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) öncülüğünde, Türkiye genelinde 7 bini aşkın çalışanı ilgilendiren maaş zammını kabul etmeyen binlerce işçi iş bırakırken bu nedenle 100'ün üzerinde kişinin işten atılması tepkiye yol açtı.

Asgari ücrete yapılan yüzde 27 oranındaki zam işletmeler için referans olurken 23 Ocak’tan bu yana yüzde 28 oranında ücret zammını kabul etmeyen Migros depo işçileri DGD-Sen öncülüğünde iş bıraktı. İşçiler, en az yüzde 50 zam yapılmasını, vergi kesintilerinin patron tarafından ödenmesini, işten çıkarılan çalışanların işe iadesini, taşeron uygulamasına son verilmesini ve banka promosyonunun patron tarafından kesilmeyip tam ödenmesini talep ediyor.

CHP Beşiktaş Gençlik Kolları Migros'ta iş bırakan işçilere destek vermek amacıyla bugün bir Migros markete giderek konuşma yaptı. ''Burada alışveriş yapan tüm yurttaşlarımıza da duyurumuzdur. Depo işçileri hakkını almadan, direnişler kazanımla sonuçlanmadan buradan alışveriş yapmamaya çağırıyoruz sizleri'' ifadeleri ile Migros'lardan alışveriş yapılmayarak işçilere destek verilmesi çağrısında bulunuldu.

CHP Beşiktaş Gençlik Kolları'nın sosyal medya üzerinden ''Sefalet ücretlerine karşı üretimden gelen gücünü kullandığı için işten atılan ve gözaltına alınan Migros depo işçilerinin yanındayız'' ifadeleri ile yer verilen videoda görüldüğü üzere yapılan açıklamanın tamamı şöyle oldu:

''Migros depo işçilerinin selamını aldık sizlere de onların selamını getirdik.

Bugün Migros depo işçileri, 100'e yakın işçi gözaltına alındılar. Çünkü sefalet ücretlerine karşı Migros'un depolarında direnişlerini başlatmışlardı.

Bu direnişin ardından kendilerine öncelikle işten çıkartma gibi bir yaptırım yapıldı.

Bugün biz burada Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş örgütü olarak diyoruz ki bugün orada karıncayı işten çıkartanlar karıncanın kardeşlerini unutmamalıdırlar.

Üretimden gelen gücünü kullanıp da işten çıkartılan işçilerin yanında tüketimden gelen gücünü kullanmaya hazır olan bizler vardır.

Burada alışveriş yapan tüm yurttaşlarımıza da duyurumuzdur.

Depo işçileri hakkını almadan, direnişler kazanımla sonuçlanmadan buradan alışveriş yapmamaya çağırıyoruz sizleri.

Diyoruz ki zafer direnen Migros işçilerinin olacaktır, zafer direnen emekçilerin olacaktır.''

SLOGANLAR ATILDI

Açıklamanın ardından market içinde ''Zafer direnen emekçinin olacak'' ve ''CHP burada emekçinin yanında'' sloganları da atıldı.