Milletvekili maaş zamları belli oldu: Asgari ücret zammını 13'e katladı!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verisiyle birlikte ocak ayında memur maaşına yapılacak zam oranı yüzde 18,60'a karşılık geldi.

2025 yılının ikinci yarısından itibaren milletvekili maaşı 229 bin 676, bakan maaşı 235 bin 527, milletvekili emekli aylığı ise 149 bin TL olarak uygulanıyordu.

En az 2 yıl milletvekilliği yapmış bir kişi yaş ve hizmet süresi şartlarını sağladıktan sonra milletvekili emeklisi aylığı almaya hak kazanırken hem vekil maaşı hem emekli aylığı alanların toplam geliri 379 bin liraya karşılık geliyordu.

MİLLETVEKİLİ MAAŞ ZAMMI

Önceki yıllarda olduğu gibi aralık ayındaki enflasyon farkının eklenmesiyle, 229 bin 676 TL olan milletvekili maaşlarının 273 bin 196 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Emekli milletvekili maaşlarının ise 177 bin 658 TL'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Meclis'te 499 milletvekilinin aynı zamanda emekli olduğu biliniyor.

Emekli maaşıyla birlikte milletvekili maaşı alanların toplam kazancı ise 449 bin 854 TL'ye çıkacak.

Milletvekili maaşı resmileştikten sonra 28 bin 75 TL'lik asgari ücretin yaklaşık 10 katına (9.73 kat) çıkacakken emekli milletvekili aylıklarıysa 18 bin 938 TL'lik en düşük emekli maaşının 9.38 katına karşılık gelecek. Geçen yıl milletvekili maaşı asgari ücretin 8.9 katına karşılık geliyordu.

ASGARİ ÜCRETLİ İLE FARK ARTIYOR

Asgari ücrete 5 bin 971 TL zam yapılması kararlaştırılırken 2025 yılının ilk yarısında 196 bin 775 TL olarak uygulanan milletvekili maaşının bir yıl sonunda 76 bin 421 TL artması bekleniyor. Bu karar ile milletvekillerine yapılan zam asgari ücrete yapılan zammın 12.79 katına karşılık gelecek.

Asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmasına karşın planlamalarda değişiklik olmazsa milletvekillerine yapılan zam yüzde 38.83'e karşılık gelecek.