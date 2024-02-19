Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenleme!

Yayınlanma: 19.02.2024 - 09:48

Güncelleme: 19.02.2024 - 09:52

Çalışma saatlerine ilişkin düzenleme konusu son günlerde sıkça dile getirilmeye başladı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'a göre, haftalık çalışma saatlerinin 45 saatten 40'a indirilmesi planlanıyor.

Bilindiği üzere, Türkiye'de 1936 tarihli İş Yasası ile çalışma süresi günde 8, haftada 48 saat olarak belirlendi.

Basın iş kanunu ve denizcilik iş kanunda haftalık çalışma süresi 48 saat, diğer meslek gruplarında haftalık çalışma süresi 45 saat şeklinde bulunuyor.

Yeni düzenleme ile bütün çalışanların ilgili çalışma saatlerinin 35-40 saate indirilmesi öngörülüyor.

Düzenlemeler kapsamında yeni haklar geliştirilirken, mevcutta yer alant haklar korunacak. Çalışmalarda, çalışma saatleri, yıllık izinler, ücretler gibi konulara değiniliyor.

BAKAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da geçtiğimiz aylarda çalışma saatlerine yönelik düzenleme ile ilgili "Sosyal Güvenlik Kurumunda sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.