Bakan Işıkhan duyurdu! Emekliye ek zam ödeme tarihi belli oldu
Emekliye ek zamda ödeme tarihleri açıklandı. SSK emeklilerine 6 Şubat, Bağ-Kur'lulara 7 Şubat'ta maaş farkı yatırılacak.
Emekliye ek zamda ödeme tarihleri açıklandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya'da katıldığı toplantıda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının, 6 ve 7 Şubat'ta ödeneceğini açıkladı.
SSK'DA 6 ŞUBAT, BAĞ-KUR'DA 7 ŞUBAT
Işıkhan, Antalya'da katıldığı 'İstişare Toplantısı'nda "Son bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. 2024 yılının ilk yarısı için; emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emeklilerimiz için yüzde 49,25'te eşitledik. Bu gece itibarıyla söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta, Bağ-Kur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz. Kıymetli emeklilerimiz için tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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