Milyonlarca yurttaş 10 yıl parasını alamayacak: 'Zorunluluk var, vazgeçmek, caymak asla yok'

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı televizyon programında, hükümetin Orta Vadeli Program’da açıkladığı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile ilgili bilinmeyenleri ve detayları paylaştı.

Erdursun, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) 2017’den bu yana yürürlükte olduğunu hatırlatarak, 45 yaş altındaki çalışanların sisteme zorunlu olarak dahil olduklarını ve iki ay içinde isteğe bağlı olarak çıkabileceklerini açıkladı.

Bireysel Emeklilik Sistemi ile TES arasındaki farkları anlatan Erdursun, "BES'te sadece çalışanların aylıklarından yüzde 3'lük bir kesinti yapılıyor, işverenler ayrıca bir katkı sunmuyordu. İsteyen kalıp isteyen çıkabiliyor. Önemli nokta şu ki BES'te kalanların parası BES şirketleri tarafından yürütülüyordu" dedi.

TES’İN ÖZELLİKLERİ VE ZORUNLULUK

TES’in özelliklerini de açıklayan Erdursun, "TES'te en önemli can alıcı nokta bu TES'te biriken fonlar hükümetler tarafından kullanılabilecek. Hükümetler bu parayı kullanabilecek. TES 2026 yılının ikinci çeyreğinde devreye girebilir. Burada zorunluluk var, vazgeçmek, caymak, yaş sınırı asla yok. Memur da bulunacak, işçi de bulunacak, çalışan da bulunacak. 25 milyon kişi şu anda bu sistemin içinde bulunacak. Mesela Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 56 yaşına geldiğinde toplu parasını alabiliyordu. İsteyenler aylık da kullanabiliyordu. Ancak TES'te ise 10 yıl en az sistemde kalacaksınız ama emeklilik yaşında paranızı alabileceksiniz. Mesela 20 yaşında bir genç işe başladığında 65 yaşında emekli olacak. Yani 20 yaşında bir genç 45 sene sonra aylık maaşına ilave olarak alabilecek, toplu bir şekilde de alamayacak." ifadelerini kullandı.

TES’İN EKONOMİK ETKİSİ VE FON BÜYÜKLÜĞÜ

Erdursun, hükümetin 2026’da hayata geçirmeyi planladığı TES’in Türkiye ekonomisinde dev bir fon birikimine yol açacağını belirtti. Hesaplamalara göre, sistemin tam uygulanması halinde 10 yıl içinde 228 milyar dolarlık kaynak oluşacak.

Türkiye’de 25 milyon çalışanın TES’e dahil edilmesi öngörülüyor. Ortalama brüt maaşın 40 bin TL olduğu varsayımıyla, işçi ve işverenin yüzde 3’erlik katkısıyla toplam yüzde 6 kesinti yapılacak. Buna yüzde 30 oranında devlet katkısı da eklenecek.

Bu hesaplamayla her yıl yaklaşık 936 milyar TL, yani 22,8 milyar dolar fona girecek. 10 yıl sonunda devlet katkısıyla birlikte toplam 9,36 trilyon TL, yani 228 milyar dolarlık fon büyüklüğüne ulaşılacak.

UZMANLARDAN FON YÖNETİMİ UYARISI

Ancak fonun nasıl yönetileceği ve hangi amaçlarla kullanılacağı belirsizliğini koruyor. Uzmanlar, TES’in çalışanların emeklilik güvencesini güçlendirmek yerine bütçe açıklarını kapatmak için kullanılmasından endişe ediyor. Erdursun, "228 milyar dolarlık bu dev kaynak, gerçekten çalışanların geleceğine mi yatırılacak, yoksa kamu maliyesindeki açıkları kapatmak için mi kullanılacak?" diye sordu.