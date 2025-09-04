Motorin fiyatına büyük zam geldi: 4 Eylül 2025 Perşembe güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Döviz kuru, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve vergilerdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı üzerinden belirleniyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınıyor.
Bu hesaplama ile gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
Avrupa Yakası
- Benzin: 52,84 TL
- Motorin: 54,25 TL
- LPG: 26,51 TL
Anadolu Yakası
- Benzin: 52,69 TL
- Motorin: 54,13 TL
- LPG: 25,88 TL
DİĞER ŞEHİRLERDE AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara
- Benzin: 53,63 TL
- Motorin: 55,19 TL
- LPG: 26,40 TL
İzmir
- Benzin: 53,95 TL
- Motorin: 55,53 TL
- LPG: 26,33 TL
NE KADAR ZAM YAPILDI?
Son olarak motorine litre başına 2 lira 5 kuruş zam yapıldı ve pompa fiyatlarına yansıtıldı.
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik görülmedi.