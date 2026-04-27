Motorin ve benzine büyük zam kapıda: Tabelalar bu gece değişecek

Batı Asya’da artan jeopolitik gerilim, petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Brent petrolün 106 dolar seviyesine ulaşması, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıdı. ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkes süreci ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıklar, petrol sevkiyatını olumsuz etkileyerek fiyat artışında belirleyici oldu.

BENZİN VE MOTORİNDE FİYAT ARTIŞI BEKLENTİSİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından akaryakıt ürünlerinde yeni bir fiyat düzenlemesi gündeme geldi. Bu geceden itibaren geçerli olması beklenen artışla birlikte:

Motorinin litre fiyatına 2,28 TL

Benzinin litre fiyatına 1 TL

zam yapılması öngörülüyor.

ZAM SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI

Beklenen artışın ardından litre fiyatlarının şu seviyelere çıkması bekleniyor:

MOTORİN

İstanbul: 71,63 TL

Ankara: 72,70 TL

İzmir: 73,08 TL

Doğu illeri: 74,48 TL

BENZİN

İstanbul: 63,71 TL

Ankara: 64,68 TL

İzmir: 64,96 TL

Doğu illeri: 66,30 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Mevcut fiyatlar ise şehir bazında şöyle:

İSTANBUL

Benzin: 62,76 TL

Motorin: 69,35 TL

LPG: 34,99 TL

ANKARA

Benzin: 63,73 TL

Motorin: 70,47 TL

LPG: 34,87 TL

İZMİR