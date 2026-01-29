MTV ilk taksit ödemeleri için geri sayım sürüyor: Güncel tutar ve muafiyet şartları belli oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerine ilişkin takvim netleşti. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren ilk taksit ödemelerinde, hafta sonu nedeniyle son ödeme tarihinde değişikliğe gidildi. MTV tutarları ise araç özelliklerine göre farklılık göstermeye devam ediyor.

MTV ÖDEMELERİ İKİ TAKSİT HALİNDE YAPILIYOR

Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl olduğu gibi iki eşit taksit şeklinde tahsil ediliyor. Buna göre ödeme dönemleri şu şekilde uygulanıyor:

Birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak – 2 Şubat 2026 ,

, İkinci taksit ödeme dönemi ise 1 Temmuz – 31 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

Normal şartlarda ilk taksit için son gün 31 Ocak’tı. Ancak bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle son ödeme tarihi 2 Şubat Pazartesi olarak güncellendi.

ARAÇLARA GÖRE MTV TUTARLARI NASIL BELİRLENİYOR?

MTV tutarları; aracın yaşı, türü, motor silindir hacmi, motor gücü ve azami toplam ağırlığı gibi kriterler dikkate alınarak hesaplanıyor.

Motor silindir hacmi 1300 cc olan ve değeri 541 bin TL’nin üzerinde bulunan araçlarda;

1–3 yaş aralığı için 6.902 TL,

6.902 TL, 4–6 yaş aralığı için 4.807 TL,

4.807 TL, 7–11 yaş aralığı için ise 2.693 TL MTV ödeniyor.

Motor silindir hacmi 1301–1600 cc arasında olan ve değeri 541 bin TL’nin üzerindeki araçlarda ise;

1–3 yaş için 12.028 TL,

12.028 TL, 4–6 yaş için 9.012 TL,

9.012 TL, 7–11 yaş için 5.220 TL vergi uygulanıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV AVANTAJI

Elektrikli otomobiller için Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde önemli bir indirim bulunuyor. Bu araçlarda MTV, içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla dörtte bir oranında alınıyor. Buna göre normalde 20 bin TL MTV ödenmesi gereken bir araç için, elektrikli olması halinde yalnızca 5 bin TL ödeme yapılıyor.

ŞUBAT AYINDA ALINAN ARAÇLAR MTV’DEN MUAF MI?

Şubat ayında araç satın alanlar için MTV yükümlülüğü devam ediyor. Vergilendirme döneminin ilk altı ayı içinde alınan araçlarda, MTV’nin bir ay içinde ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle şubat ayında sıfır araç alanlar, ocak ayının geçmiş olmasını gerekçe göstererek MTV ödemeyeceklerini düşünmemeli. Bu araçlar için yılın ilk MTV taksiti en geç mart ayı sonuna kadar yatırılmak zorunda.

İkinci el araç alımlarında ise satış işlemleri yalnızca MTV borcu bulunmayan araçlar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bu kapsamda ilk MTV taksitinin önceki araç sahibi tarafından ödenmiş olması gerekiyor.

MTV BORCU OLAN ARAÇLARDA HANGİ İŞLEMLER YAPILAMAZ?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenmemiş araçların fenni muayenesi yapılamıyor. Ayrıca MTV borcu bulunan araçların alım-satım işlemleri de gerçekleştirilemiyor. Bu işlemler için vergi borcunun tamamen kapatılması gerekiyor.

ARAÇ YURTDIŞINDA OLSA DA MTV ZORUNLULUĞU SÜRÜYOR

Bir aracın yurt dışında kullanılıyor olması, tescil kaydı silinmediği sürece MTV yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Araç Türkiye’de kayıtlı olduğu sürece Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ödenmesi gerekiyor.

GECİKEN MTV ÖDEMELERİNE FAİZ UYGULANIYOR

MTV taksitini belirlenen tarihler arasında ödemeyen araç sahiplerine, 6183 sayılı Kanun kapsamında aylık yüzde 3,7 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Ayrıca borç ödenene kadar araçların muayenesi yapılamıyor ve satış işlemleri gerçekleştirilemiyor.

VEFAT HALİNDE MTV BORCU NE OLUYOR?

Hayatını kaybeden kişilere ait araçların geçmiş dönem MTV borçları silinmiyor. Bu borçlar için aracın kayıtlı olduğu vergi dairesinden, mirasçılar adına vergi borcunun tahakkuk ettirilmesi talep ediliyor.

MTV’DEN KİMLER MUAF TUTULUYOR?

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve köy tüzel kişilikleri adına kayıtlı araçlar MTV kapsamı dışında bulunuyor. Türkiye Kızılay Derneği’ne ait taşıtlar da vergiden muaf tutuluyor. Ayrıca engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan kişilerin adına kayıtlı araçlar ile engellilerin kullanımına uygun şekilde özel tertibatla düzenlenen taşıtlar için MTV ödenmiyor.

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Araç sahipleri MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil uygulaması üzerinden belirlenen saat aralığında gerçekleştirebiliyor. Ödemeler banka veya kredi kartı, banka hesabından havale ya da yurt dışı bankalara ait kartlar aracılığıyla yapılabiliyor. Ayrıca yetkili banka ATM’leri, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri de ödeme noktaları arasında yer alıyor.

MTV BORCU TAKSİTLENDİRİLEBİLİR Mİ?

Maddi sıkıntı yaşayan mükellefler, vadesi geçmiş MTV ve gecikme zamları için bağlı oldukları vergi dairesine başvurabiliyor. 6183 sayılı Kanun kapsamında gerekli şartların sağlanması halinde, borçlar tecil faizi uygulanarak 36 ayı aşmayacak şekilde ertelenebiliyor ve taksitlendirilebiliyor.

BANKALARIN FAİZSİZ TAKSİT KAMPANYALARI

Araç sahipleri, MTV ödemeleri için bankaların sunduğu faizsiz taksit kampanyalarını yakından takip ediyor. Kuveyt Türk, TEB, Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Albaraka, VakıfBank, DenizBank ve Halkbank gibi birçok banka, belirli tutar ve tarihler arasında MTV ödemelerine vade farksız taksit imkânı sunuyor.