Mutlak butlan sonrası ekonomide tüm gelişmeler: Borsaya Varlık Fonu müdahalesi ve faiz artışı beklentisi

Mutlak butlan kararı ile siyaset sahnesinde başlayan sarsıntı, ekonomi cephesinde de kısa sürede kendini gösterdi. Kararın ardından dakikalar içinde borsada yüzde 6'lık düşüş ile devre kesici uygulandı. Uzun bayram tatili öncesi piyasalarda artan tansiyonu düşürmek için kamu kurumları teyakkuza geçerken, Borsa İstanbul'da perşembe günü yaşananların ardından piyasalara can suyunu Türkiye Varlık Fonu (TVF) verdi.

Piyasa analistlerinin verdiği bilgiye göre, başta hisse senedi olmak üzere tahvil ve Eurobond piyasalarına da dün Varlık Fonu'nun yoğun alımları gerçekleşti. Bu güçlü müdahalenin ardından Borsa İstanbul endeksleri dün günü yüzde 4.89'luk oranla pozitif kapatırken piyasadaki yüksek işlem hacmi dikkat çekti. Özellikle BİST30 hisseleri çok daha iyi bir performans sergiledi. Ancak analistler, fonun bu alımlarının yabancı yatırımcıya bir çıkış fırsatı yaratmış olabileceğine ve bayram sonrasında borsada yeniden dalgalı bir seyir görülebileceğine dikkat çekiyor.

BORSADA 13 BİN 400 DESTEĞİ KRİTİK

Borsa İstanbul endeksleri dün güne negatif bir açılışla başladı. Açılışın hemen sonrasında TVF’nin devreye girmesiyle hızla pozitif görünüme geçen BİST100 endeksinde gün içi yükseliş yüzde 3’e yaklaştı. Endeksteki bu toparlanmaya en büyük katkıyı Aselsan, Astor, Ereğli, THY, BİM, Türk Altın İşletmeleri ve Koç Holding hisseleri verdi.

Güçlü alımlar yaşansa da BİST100 endeksi 14 bin puan barajının altında kaldı. Uzmanlar, bu güçlü tepki alımlarının kalıcı olmasının gelecek haber akışlarına bağlı olduğunu vurguluyor. Teknik açıdan ise 13.400 puan seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanmasının, toparlanmanın güç kazanması açısından yakından izleneceği kaydediliyor.

Borsada sert düşüş dönemlerinde TVF'nin devreye girdiğini hatırlatan analistler, benzer bir tablonun geçen yıl 19 Mart sonrası yaşanan çalkantıda da görüldüğünü belirtiyor. Bayram tatiline kadar yabancı yatırımcı için bu müdahalelerin bir çıkış fırsatı yarattığını savunan piyasa uzmanları, bu tarz alımları takip eden 3-4 iş günü sonrasında genellikle düşüş eğiliminin yeniden başladığını dile getiriyor. Bir diğer analist ise piyasanın ‘mutlak butlan’ kararına çok hazırlıklı girdiğini ve 19 Mart'takine benzer bir paniğin yaşanmaması için tüm kurumların her koldan harekete geçtiğini ifade etti.

TAHVİL FAİZLERİNDE TARİHİ ZİRVE, DÖVİZDE SATIŞ BASKISI

Kararın geldiği perşembe günü analistlerin hesaplamalarına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaya yaklaşık 7.5 milyar dolar seviyesinde bir döviz satışı gerçekleştirdi. Bazı kaynaklara göre bu rakam 10 milyar dolar seviyesine kadar çıktı. Bu döviz talebinin ağırlıklı olarak lokal bankalar ve işletmelerden geldiği belirtildi. Analistler, dün itibarıyla bireysel yatırımcıdan ekstra bir döviz talebi gelmediğini ancak TCMB’nin satışlarının sürdüğünü ifade ederken, dolar/TL kuru 45.74 seviyelerinde hareket etti.

Tahvil piyasasında ise tablonun ateşi yüksekti. Türkiye'nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi kamu desteğine rağmen %44,65'e yükseldi. 5 yıl vadeli gösterge tahvil faizi %40,58'e, 10 yıl vadeli gösterge tahvil faizi ise %36,41'e çıkarak tarihi zirvelerini gördü.

VİOP'TA TEMİNAT ÇAĞRISI REKORU KIRILDI

Öte yandan piyasadaki sert dalgalanma Takasbank verilerine de yansıdı. ‘Mutlak butlan’ kararının geldiği perşembe günü Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VİOP), teminat tamamlama çağrısı 3 milyar 635 milyon TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Analistlerin aktardığına göre bir önceki rekor geçen yıl 9 Mart’ta yaşanmıştı.

Bununla birlikte, Türkiye’nin 5 yıllık iflas risk primi (CDS) de yükseliş eğilimini sürdürdü. CDS, 20 baz puana yakın bir artışla 261 baz puana ulaşarak nisan ayı seviyelerine geri döndü.

YABANCIDAN 'FAİZ ARTIŞI' BEKLENTİSİ

Türk Lirası varlıklarda CHP kararı sonrasında görülen bu dalgalı hareket, yurtiçi analistlerin TCMB’nin haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yeni bir faiz artışını gündeme alabileceği yorumlarına neden olmuştu. Dün yabancı yatırım kuruluşlarından gelen raporlar da bu yerel beklentiyi destekler nitelikteydi.

JPMorgan analistleri yayımladıkları bilgi notunda, CHP için alınan mutlak butlan kararıyla oluşan "artan belirsizlik" nedeniyle TCMB’nin 11 Haziran’daki toplantısında politika faizini artırmasının muhtemel olduğunu kaydetti. Benzer bir değerlendirme HSBC analistlerinden de geldi. TCMB’nin faiz artışına gidebileceğini tahmin eden HSBC uzmanları, özellikle TL üzerinde önemli bir baskı oluşması durumunda faiz silahının çekilebileceğinin altını çizdi.