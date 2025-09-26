Ne altın ne gümüş: O değerli metal yüzde 71 yükseldi!

Değerli metaller piyasasında bu yıl altın ve gümüşün önderlik ettiği yükselişe platin de eklendi. 2025’in son çeyreğine girilirken güvenli liman arayışı sürüyor. Platin, güçlü talep ve arz baskılarıyla yılın en çok kazandıran emtialarından biri oldu. Fiyatlar 11 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 71 GETİRİ

Uzun süre altın ve gümüşün gölgesinde kalan platin, bu yıl sert bir yükseliş yaşadı. Dünya Platin Yatırım Konseyi’nin (WPIC) arz açığı beklentisini yinelemesiyle yatırımcı ilgisi arttı. Mayıs ve temmuz arasında fiyatlar yüzde 51 yükseldi. Eylül sonunda platin ons başına 1528 doların üzerine çıkarak temmuz 2014’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Böylece 2025’te yılbaşından bu yana yüzde 71 getiri sağlayarak emtialar arasında en güçlü performansı gösterdi.

PLATİN-ALTIN MAKASI DARALIYOR

Altın ile platin arasındaki fiyat farkı nisan ayında 3,54 seviyesine ulaşmıştı. Bu makas 2,56’ya geriledi. Uzmanlara göre daralma, yatırımcıların platin piyasasına dönüş yaptığını gösteriyor.

ARZ KAYGISI GÜNEY AFRİKA’DAN

Ekonomim'den Evrim Küçük'ün haberine göre platindeki yükselişte arz sıkışıklığı da etkili oldu. WPIC, Güney Afrika’nın platin üretiminin 2025’te yüzde 6 azalacağını açıkladı. Ülkedeki elektrik altyapısının zayıf olması ve düşük yatırım ortamı yeni kapasite oluşturmayı engelliyor. Geri dönüşüm kısmen toparlansa da hacimler düşük seviyelerde kalıyor. Küresel platin arzının yüzde 3 düşerek 7,03 milyon onsa gerilemesi bekleniyor. Valterra Platin CEO’su Craig Miller, platin grubu metallerin üretiminin 10 yıl içinde yüzde 20 azalabileceği uyarısında bulundu.

YATIRIMCI TALEBİ FİYATLARI DESTEKLİYOR

Sanayi ve otomotiv talebi zayıflasa da yatırımcı ilgisi artıyor. Mücevherat sektöründeki toparlanma fiyatları destekliyor. WPIC, özellikle Çin’deki güçlü talep sayesinde mücevherat tüketiminin 2025’te yüzde 11 artarak 2,23 milyon onsa çıkacağını tahmin ediyor. ETF’lerdeki artış ve yatırımcıların piyasaya dönüşü fiyatlar üzerinde baskıyı artırıyor.

2025’İN EN PARLAK EMTİASI

Platin, yılın başında yatay seyir izlerken mayıstan itibaren hızlı yükselişle öne çıktı. Arz sıkışıklığı, Çin kaynaklı talep ve yatırımcı ilgisiyle 2025’in son çeyreğinde değerli metallerin yıldızı oldu. Ancak uzmanlar kısa vadede düzeltme ihtimaline dikkat çekiyor. Merkez bankalarının altın alımlarında yavaşlama veya Fed’in beklenenden daha sıkı adımları fiyatları etkileyebilir. Yine de Fed’in faiz indirimleri ve ABD’nin mali görünümüne ilişkin endişeler, jeopolitik risklerle birlikte platinin portföylerde güçlü yerini koruyabileceğini gösteriyor.