Ne altın ne gümüş: O metal 16 yılın zirvesinde!

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına dair iyimserlik, sanayi metallerinde güçlü bir yükseliş trendi oluşturdu. Bakır fiyatları, yatırımcıların yeniden riskli varlıklara yönelmesiyle ton başına 88.370 yuana ve Londra Metal Borsası’nda üç aylık kontratlarda 11.027 dolara kadar yükseldi. Gün içinde bakır 11.094 doları gördü ve son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

TİCARET ANLAŞMASI PİYASALARI DESTEKLEDİ

ASEAN Zirvesi sırasında gelen olumlu sinyaller, ABD ile Çin’in bazı anlaşma maddelerinde uzlaşması ve Washington yönetiminin Çin mallarına uyguladığı bazı tarifeleri askıya almasıyla piyasadaki yükselişi destekledi. ABD Hazine Bakanı’nın açıklamasına göre, Çin’in nadir toprak elementleri ihracat kısıtlamalarını gevşetmesi ve ABD’den soya fasulyesi ithalatını yeniden başlatması bekleniyor. Bu gelişmeler, küresel ticarette tansiyonun düşeceği beklentisini güçlendirdi.

DİĞER METALLER DE YÜKSELİŞTEN PAYINI ALDI

Bakırdaki sert yükseliş, diğer baz metalleri de yukarı çekti. Şanghay piyasasında alüminyum yüzde 0,61, çinko ve nikel yüzde 0,34, kalay yüzde 1,15 değer kazandı. Kurşun yatay seyrederken, Londra Metal Borsası’nda alüminyum yüzde 0,49, çinko yüzde 0,21, kalay yüzde 0,55 yükseldi; nikel yüzde 0,40 geriledi, kurşun fiyatı sabit kaldı. Analistler, bakırın öncülüğünde başlayan bu hareketin kısa vadede metal piyasalarına canlılık getireceğini belirtiyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Altın fiyatları ise salı günü değer kaybını sürdürdü. Önceki seansta 4 bin dolar/ons seviyesinin altına gerileyen altın, ABD-Çin ticaret gerilimlerinin azalmasıyla güvenli liman cazibesini kaybetti. Bu gelişme, yatırımcıların gözünü Federal Rezerv toplantısına çevirdi.

Spot altın, son işlemlerde yüzde 0,4 düşüşle 3 bin 963 dolar/ons seviyesinde seyrederken, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 1 gerileyerek 3 bin 981 dolar/ons oldu. Pazartesi günü yüzde 3’ün üzerinde değer kaybeden sarı metal, iki haftanın en düşük seviyesine indi. Fiyatlar sadece bir hafta önce görülen 4 bin 381 dolar/ons rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 10 gerilemiş durumda.

17 Ekim tarihinde tarihi zirvesini görerek rekor kıran gümüş ise 54,45 dolar/ons seviyesinde kadar yükselmişti. Bu sürecin ardından yüzde 15,51 düşen gümüş saat 13.30 itibarıyla 46 dolar/ons seviyesinde seyrediyor.

SANAYİ METALLERİNDE YENİ DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?

Uzmanlar, ABD-Çin ilişkilerindeki yumuşama sinyallerinin küresel ticareti ve sanayi üretimini artırabileceğini vurguluyor. Bu durum, başta bakır olmak üzere sanayi metallerinde yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olarak yorumlanıyor. Yatırımcılar, bakırın performansını önümüzdeki dönemde küresel ekonomik aktivitenin yönü için önemli bir gösterge olarak takip ediyor.