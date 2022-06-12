Nestle Türkiye'den yeni çalışma düzeni: Cuma günleri 14.00'ten sonrası tatil!

Nestlé Türkiye, haziran ayı itibarıyla yaz dönemi boyunca her cuma 14.00’e kadar çalışacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2022 Pazar, 12:25
Nestle Türkiye'den yeni çalışma düzeni: Cuma günleri 14.00'ten sonrası tatil!
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Nestlé Türkiye'de yeni bir haftalık çalışma düzenine geçildi.

Şirket yeni çalışma düzenini; "'Esnek Cuma' ile yaz boyu cuma öğleden sonraları tamamen senin" sloganıyla duyurdu. Yapılan açıklamada, haziran ayı itibarıyle yaz dönemi boyunca her cuma 14.00’e kadar çalışacağı paylaşıldı.

Kurumdan çalışanlara atılan e-postada şu ifadelere yer verildi:

"Esnek Cuma’’ ile yaz boyu Cuma öğleden sonraları tamamen senin!  Nestlé Türkiye ailesi olarak bu yaz da Cuma günlerini esnetiyoruz. Haziran ayı itibarıyla Cuma günleri mesaimizi daha erken bitiriyor, hafta sonu tatilini 14.00’de başlatıyoruz. Keyifli çalışmalar dileriz."


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