McDonald's'ın Rusya'da yeni ismi belli oldu

12 Haziran 2022 Pazar, 11:32

Mcdonald’s’ın Rusya'daki şubelerini kapatma kararı alması sonrası yeni bir marka altında tekrar faaliyete geçeceği açıklanan restoranların 15 tanesinin pazar günü açılacağı açıklandı.

Bloomberg HT'nin haberine göre, şirket yeni zincirin adının “Vkusno & tochka” (lezzetli & hepsi bu) olacağını kaydetti.

Vkusno & tochka Pazartesi günü 50 restoranın daha açılacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU

1990'ların başında Sovyetler Birliği dağıldığında, Soğuk Savaş geriliminin düşürülmesini somutlaştırmak için Rusya'daki ilk şubesini açan McDonald's, milyonlarca Rus'un Amerikan yemeğini ve kültürünü tatmasına vesile olmuştu. McDonald's'ın Rusya'ya girişi gibi, oradan çıkışı da Rusya ve Batı arasındaki diplomatik ilişkilerdeki değişimi sembolize ediyor.

Şirket, geçen ay yaptığı duyuruda, Rusya'daki restoranlarını Alexander Govor adlı yerel bir lisans sahibine devredeceğini açıklamıştı. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından, McDonald's da Rusya'yı terk eden Batılı şirketler kervanına katılmıştı.