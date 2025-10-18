New York borsası son işlem gününde yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,52 artarak 46.190,61 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,53 artışla 6.664,01 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 kazançla 22.679,98 puana çıktı.

ABD ÇİN GERİLİMİ

ABD'de Çin ile ticaret gerilimine ve bankacılık sektörünün sağlığına ilişkin endişeler yatışırken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Bu hafta ülkenin bölgesel bankalarından Zions Bancorp ve Western Alliance'ın bazı kredilerde usulsüzlükle karşılaştıklarını açıklamasının ardından bankaların kredi portföylerine ilişkin kaygılar artmış, bölgesel banka hisseleri dün sert gerilemişti.

Bugün ise Zions'un hisseleri yaklaşık yüzde 6 ve Western Alliance'ın hisseleri yüzde 3 değer kazandı.

Analistler, endişelere rağmen ABD'de bankacılık sektörünün sağlamlığını koruduğunu, son dönemdeki bazı sorunların sistemik bir krize dönüşmesinin beklenmediğini söyledi.

Çin'in nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek tarife tehdidi ve sonrasında yaşanan gelişmeler de takip edildi.

'BİR ANLAŞMA YAPMALIYIZ'

Trump bugün verdiği röportajda, Çin'i uygulamakla tehdit ettiği yüzde 100 tarifenin "sürdürülebilir" olmadığını belirterek, "Çin ile aramız iyi olacak ama adil bir anlaşma yapmalıyız" dedi.

Beyaz Saray'da da açıklamalarda bulunan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birkaç hafta içinde görüşeceğini ifade ederek, "Her iki taraf için de iyi olacak bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Çinli mevkidaşıyla bugün bir araya geleceğini, Çin heyetiyle gelecek hafta da Malezya'da görüşmeyi planladıklarını belirtti.

Bessent, "Durumun yatıştığını düşünüyorum. Çin'in de bizim gösterdiğimiz saygıyı göstereceğini umuyoruz ve Başkan Trump'ın, Başkan Şi ile olan ilişkisi sayesinde işleri yoluna koyabileceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Çin'in nadir toprak elementlerine ihracat kontrolü getirme planını uygulamaya koymasının küresel ekonomik büyüme üzerinde etki yapacağını söyledi.