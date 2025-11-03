O vergiye büyük zam geliyor: Telefon sahiplerinden yeni kesinti yapılacak!

Bugün açıklanan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) sonrası birçok vergi, harç ve ceza kaleminde olduğu gibi Özel İletişim Vergisi (ÖİV) de artacak. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek zamla birlikte, telekom hizmetleri ve yeni hat işlemleri daha yüksek maliyetle yapılacak.

Geçtiğimiz yıl 400 TL’den 570 TL’ye çıkarılan Özel İletişim Vergisi, 2025 yılı için belirlenen yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranı esas alınarak hesaplanacak. Buna göre, 2026 başında ÖİV tutarının 715 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Artışa ilişkin kararın yıl sonunda Resmi Gazete’de yayımlanması öngörülüyor.

YENİ HAT ALAN HERKESTEN TAHSİL EDİLECEK

Yeni yılda uygulanacak 715 TL’lik vergi, faturalı veya faturasız tüm hat sahiplerinden alınacak. Operatörler, bu bedeli 12 ay boyunca eşit taksitlerle faturalara yansıtacak. Böylece yeni hat alan aboneler, bir yıl boyunca aylık 59,5 TL ödeme yapacak.

İNTERNET VE MOBİL HATLARDAKİ KESİNTİLER ARTACAK

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021’de yüzde 10 olarak belirlenen Özel İletişim Vergisi oranı, internet ve mobil hat aboneliklerinden alınmaya devam edecek. Ancak yeni yıldaki artışla birlikte aboneler, faturalarında aynı oran üzerinden ancak daha yüksek tutarda vergi ödemek durumunda kalacak.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ HANGİ HİZMETLERİ KAPSIYOR?

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesi kapsamında uygulanan Özel İletişim Vergisi şu alanlarda geçerli:

Mobil elektronik haberleşme hizmetleri (ön ödemeli hat satışları dahil),

Radyo ve televizyon yayınlarının uydu veya kablo üzerinden iletilmesi,

Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı,

Diğer elektronik haberleşme hizmetleri.

3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 30 Ocak 2021’den bu yana bu hizmetlerin tamamı yüzde 10 oranında vergilendiriliyor.