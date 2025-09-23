OECD beklentileri yayımlandı: Türkiye’nin yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi!

OECD, 2025 yılı için küresel ve birçok ülkenin ekonomik büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize ettiğini açıkladı. Raporda, artan ABD tarifelerinin 2026 yılında küresel büyümeyi yavaşlatabileceği ve enflasyon risklerini artırabileceği konusunda güçlü uyarılarda bulunuldu.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNLERİ YENİLENDİ

OECD, Türkiye için de tahminlerini güncelledi. Kuruluş, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yüzde 2,9’dan yüzde 3,2’ye yükseltirken, enflasyon beklentisini yüzde 31,4’ten yüzde 33,5’e çıkardı.

Ayrıca, OECD Türkiye için 2026 yılında büyüme beklentisini yüzde 3,3’ten yüzde 3,2’ye indirirken, enflasyon tahminini yüzde 18,5’ten yüzde 19,2’ye yükseltti.