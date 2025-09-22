Öğrenci evleri için fiyat alarmı: Kiralar en çok hangi illerde arttı?

Üniversitelerde yeni eğitim döneminin başlamasıyla öğrenciler ve aileleri için barınma masrafları yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Özellikle şehir dışında eğitim alacak yeni öğrenciler ile mevcut öğrenciler ev arayışını sürdürürken, gayrimenkul değerleme platformu Endeksa, öğrenci yoğun kentlerdeki kiralık konut piyasasını inceledi.

ENDEKSA 20 İLİ MERCEK ALTINA ALDI

Endeksa’nın Ağustos 2025 verilerine göre, Türkiye’de en fazla öğrenciye sahip 20 ilde kiralık konut fiyatları büyük oranda yıllık enflasyonun altında artış gösterdi. İncelenen iller arasında en yüksek ortalama kira İstanbul’da, en düşük ortalama kira ise Kütahya’da kaydedildi.

İSTANBUL’DA ORTALAMA KİRA 32 BİN TL

Öğrenciler için yaşam maliyetleri nedeniyle tercih edilmesi zorlaşan İstanbul, buna rağmen en fazla öğrenci nüfusuna sahip ikinci şehir olmayı sürdürüyor. Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul’da kiralar yıllık bazda yüzde 36 arttı. Ortalama birim kira 333 TL/m² olurken, ortalama kira 32 bin 932 TL’ye ulaştı.

Ankara’da kiralar yıllık yüzde 37 artışla ortalama 28 bin 588 TL seviyesine yükseldi. İzmir’de ise artış yüzde 31 oldu, ortalama kira 27 bin 978 TL olarak hesaplandı.

ANTALYA VE KOCAELİ’DE YÜKSEK TALEP DEVAM EDİYOR

Pandemi sonrası göç eğilimleri ve yabancı talebiyle fiyatları hızla artan Antalya’da kiralar Ağustos 2025 itibarıyla yıllık yüzde 36 yükseldi. Ortalama kira 24 bin 346 TL oldu. İstanbul’a yakınlığı nedeniyle öğrencilerin tercih ettiği Kocaeli’nde ise kiralar yıllık yüzde 27 artarak 23 bin 485 TL’ye çıktı.

SAMSUN VE ESKİŞEHİR’DE DURUM

Samsun’da kiralar yıllık yüzde 41 yükselerek ortalama 18 bin 946 TL oldu. “Öğrenci kenti” olarak bilinen Eskişehir’de ise kiralar yüzde 14 artış gösterdi. Ortalama kira 17 bin 420 TL seviyesinde gerçekleşti.

EN DÜŞÜK KİRALAR KÜTAHYA VE KAYSERİ’DE

Verilere göre en düşük kiraların bulunduğu iller Kütahya ve Kayseri oldu. Kütahya’da ortalama kira 13 bin 552 TL, Kayseri’de ise 16 bin 659 TL olarak belirlendi. Van’da ise yıllık artış yüzde 37 olurken, ortalama kira 16 bin 905 TL seviyesinde kaydedildi.

KİRALIK STOKU 4 İLDE ARTTI

Araştırmaya göre kiralık konut stoku yalnızca 4 şehirde artış gösterdi. Stok artışı Kütahya’da yüzde 14, Eskişehir’de yüzde 12, Çanakkale’de yüzde 6 ve Sivas’ta yüzde 5 oldu. En fazla kiralık konut stoku ise İstanbul’da yer aldı.

ÖĞRENCİLER PAYLAŞIMLI EVLERE YÖNELİYOR

Endeksa Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Görkem Öğüt, yüksek kira fiyatları nedeniyle öğrencilerin çoğu kentte paylaşımlı evleri tercih ettiğini belirtti. Öğüt şunları söyledi: