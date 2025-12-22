Öğrenci şehrinde esnaf kepenk kapatma noktasında: 'Pandemide bile bu kadar kötü değildi'

Ekonomide yaşanan derinleşen kriz, üniversite kentlerini de doğrudan etkiliyor. Öğrenci kenti olarak bilinen Eskişehir’de artan yaşam maliyetleri nedeniyle çok sayıda öğrenci eğitimini dondurarak memleketine dönerken, öğrenciye bağlı ayakta kalan esnaf da kepenk kapatma noktasına geldi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Yenibağlar Mahallesi’nde esnaf ve üniversitelilerle bir araya gelerek yaşanan tabloyu yerinde dinledi.

Mahallede yapılan ziyaretlerde hem öğrencilerin hem de esnafın ortak sorununun geçim sıkıntısı olduğu dikkat çekti. İkinci el eşya satıcıları siftah yapamamaktan yakınırken, dönem başında eşya sattıkları öğrencilerin artık “evi boşaltıyorum” diyerek kendilerini aradığını anlattı. Öğrenciler ise artan kira ve temel giderler nedeniyle ya yarı zamanlı işlerde çalıştıklarını ya da okullarını dondurmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

ESNAF AYAKTA KALAMAZ HALE GELİYOR

CHP’li Utku Çakırözer’in ziyaret ettiği Yenibağlar Mahallesi’nde esnaf, önceki yıllarda eğitim öğretim döneminin en hareketli zamanlar olduğunu, ancak bu yıl öğrencilerin gelmemesi nedeniyle işlerin durma noktasına geldiğini söyledi. İkinci el eşya satan esnaf, eğitim yılı başında ev kuran öğrencilerin artık aynı eşyaları satmak için geri döndüğünü belirtti.

Ziyaret sırasında konuşan üniversite öğrencileri de artan maliyetler nedeniyle geçinemediklerini, şehirde kalabilenlerin ise temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yarı zamanlı işlerde çalıştığını ifade etti.

“BİR ARTI BİR EVDE ÜÇ KİŞİ KALIYORUZ, ÜÇÜMÜZ DE ÇALIŞIYORUZ”

Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi bir genç, yaşadıkları zorluğu şu sözlerle anlattı:

Kiramız 10 bin lira faturalarla 12 bin lira. Bir artı bir evde 3 kişi kalıyoruz. İki arkadaşımız çalışıyor ben de part-time işe gidiyorum. Onun dışında zaten sosyal bir hayatımız yok! Ev okul ev okul zaman öyle geçiyor. Ben gelecekten hep umutluydum ama umudum gittikçe tükeniyor. Ben biraz Milletvekillerine de tepkiliyim. TRT kanalında Meclis’i izliyorum, Meclis’te her şey sonuna kadar konuşulsun karara bağlansın istiyorum. Ama hep reddediyorlar. Artık AKP ve MHP oylarıyla reddedilsin istemiyorum.

“ARKADAŞLARIMIZ OKULU DONDURUP MEMLEKETİNE DÖNÜYOR”

Mahalledeki bir kafede yarı zamanlı çalışan başka bir üniversite öğrencisi ise, okulunu bırakmak zorunda kalan arkadaşlarının sayısının her geçen gün arttığını belirterek şunları söyledi:

Çok fazla okulu bırakan var. Resmi olarak bitiriyorlar. Bırakıp çalışıyorlar. Yurt dışına çıkanlar var. Biz de uğraştık çıkmak için. Öğrenciler yemek parası için çalışıyor. KYK yurdundan kredi alarak geçinmeye çalışıyorlar. Eve giriyor, kirasını ödeyemiyor, sözleşmesini iptal ediyor memleketine dönüyor. Sınavdan sınava buraya geliyor.

“GARSONLUK YAPIYORDUM, İŞ YERİM KAPANDI”

Sınıf Öğretmenliği mezunu başka bir genç ise atanamamanın yanı sıra iş bulma sorunuyla da karşı karşıya kaldığını belirterek, “Bu sistemden şikâyetçiyiz. Beş senedir Eskişehir’deyim. Sınava hazırlanıyorum bir yandan da çalışıyorum. Part time garsonluk yapıyordum ama iş yerim kapandı. Şimdi başka bir işte çalışıyorum” dedi.

“ÖĞRENCİLER FAKİRLİK BELGESİ ALMAYA GELİYOR”

Yenibağlar Mahallesi Muhtarı Mine Türeli, öğrencilerin okullarını dondurabilmek için muhtarlıktan fakirlik belgesi talep ettiğini belirterek, durumun ciddiyetine dikkat çekti. Türeli, “Öğrenciler çok sıkıntılı. Geçinemedikleri için okulu dondurup memleketlerine gidiyorlar. Okul belge istediği için bizden fakirlik belgesi alıyorlar. Öğrenciler gittiği için mahallede kiralık ev sayısı hızla arttı. Eskiden boş ev bulunmazdı” diye konuştu.

“PANDEMİDE BİLE BU KADAR KÖTÜ DEĞİLDİ”

Mahallenin en eski esnaflarından ikinci el eşya satıcısı Güney Kısa ise yaşanan durumu, “Pandemide bile bu kadar kötü olmadı” sözleriyle özetledi. Kısa, öğrencilerin artık alışveriş yapmak için değil, şehirden ayrılırken eşyalarını satmak için geldiğini belirterek, dükkanların yarı fiyatına devredildiğini ve üniversite bölgesinde ticaretin durma noktasına geldiğini ifade etti.

Ortaya çıkan tablo, ekonomik krizin üniversite öğrencilerini eğitimden kopardığını, öğrenciye bağlı ayakta kalan esnafı ise kapanma noktasına sürüklediğini gözler önüne seriyor.