'OPEC+ petrol üretimini artıracak' iddiasına yanıt
The Wall Street Journal gazetesi, OPEC+ grubu üyelerinin günlük petrol üretimini 500 bin varil artırmak için görüşmeler yaptığını iddia etti. Suudi Arabistan ile BAE ise OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun petrol üretimini artıracağı yönündeki iddialarını yalanladı.
Ekim ayı toplantısında petrol üretimini günlük 2 milyon varil azaltma kararını alan OPEC+ ülkelerinin, aralık ayı toplantısında günlük 500 bin varillik üretim artışına gidebileceği öne sürüldü.
Wall Street Journal'ın haberine göre, OPEC+ toplantısının 4 Aralık'ta olduğu; AB ülkelerinin, Rusya'ya petrol ambargosunun ise 5 Aralık'ta başlayacağı hatırlatıldı. Benzer bir şekilde, G7 ülkeleri de Rusya'nın "petrol satmayız" çıkışlarına rağmen Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını getirmeyi tartışıyor.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman, haberi kesin bir dille yalanlarken üretim arzında kısıntı olabileceğini belirtti. Salman, günlük 2 milyon varillik üretim kesintisinin 2023 sonuna kadar devam edeceğini de söyledi.
BRENT PETROL SON 2 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
WSJ'nin haberi, brent petrolün varil fiyatının 87 dolara gerileyerek son 2 ayın en düşük seviyesine kadar indiği gün yayımlandı.
OPEC+ ülkelerinin arz kısıntısı kararı başta ABD olmak üzere Batı bloğundan sert tepki almıştı. ABD'den gelen açıklamalarda OPEC, Rusya'ya yakın durmakla eleştirilmiş ve grubun en önemli ülkesi olan Suudi Arabistan ile ABD arasında tansiyon artmıştı.
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