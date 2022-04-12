Osmangazi geçişi Hazine garantisi hariç 720 TL’ye çıkacak!

12 Nisan 2022 Salı, 15:48

ABD enflasyonu geçen sene nisan ayında yıllık yüzde 4.2 ile 13 yılın zirvesine yükselmişti. Ocak ayında ise ABD'de yıllık enflasyon yüzde 7.5 ile son 40 yılın zirvesine çıktı. Yap-İşlet-Devret (YİD) yönetimi ile ABD enflasyonuna göre geçiş ücreti endekslenen yol ve köprülere zam olarak yansımıştı. YİD modeli ile inşa edilen Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri ile Avrasya Tüneli'ne dolar kuru üzerinden ödenen Hazine garantilerine ABD enflasyon farkı da ekleniyor. Bugün gelen ve 40 yılın yeni zirvesi olan yüzde 8.5’lik ABD enflasyon verisi de YİD projelerine zam olarak yansıyacak diyen Prof. Dr. Uğur Emek Cumhuriyet.com.tr’ye konuştu. Daha önce bu yollara yılda bir defa zam yapıldığını ancak yüklenicilerin artık iki defa temmuz ve ocakta zam yapmaya başladığını hatırlattı.

Osmangazi Köprüsü açıldığında araç başına 35 dolar + %8 KDV ile fiyatlanıyordu. ABD enflasyonundaki artışlarla zaman içinde köprü geçiş ücreti 41.25 dolar + %8 KDV olarak hesaplandı. Bugün gelen enflasyon verisi ile kaba bir hesap yapıldığında köprü geçiş ücreti ABD enflasyonu yıl sonunda da yüzde 8.5 ortalama enflasyon gelmesi durumunda 45 dolar + %8 KDV ile ücretlendirilecek. KDV dahil köprü geçiş ücreti Hazine garantisi olmaksızın 720 TL’yi bulacak.

Prof. Dr. Uğur Emek

“YÜKLENİCİYE YILDA İKİ ZAM YETMİYOR”

Prof. Dr. Uğur Emek, “ABD enflasyonu nisan ayı ortasında açıklanıyor. Osmangazi Köprüsü gibi dolara endekslenen YİD’lerde enflasyon zammı daha önce 31 Aralık tarihi alınarak yapılıyordu. Ama enflasyon geç açıklanıyor ve zam geriden geliyor diye zammı kasım ayına çektiler. Yeni zam sisteminde yılda iki defa zam yapılıyor. Hatta yükleniciler bundan bile şikâyet ediyor, zammı yetersiz buluyor” dedi. Emek, “Açıldığı 2016’da 109 TL, şu an 336 TL olan Osmangazi Köprüsü’nden tek geçişin maliyeti, 2022 başındaki yeni fiyatla 600 TL’yi aşmıştı. Bu rakamın bir kısmını vatandaş doğrudan ödüyor, bir kısmını da Hazine karşılıyor” diye konuştu.

Hazine garantisiyle birlikte tek yön otomobil geçiş ücretinin 250 TL'yi bulacağı tahmin ediliyor.