Otomotiv devinden ‘Türkiye’ kararı... En ucuz otomobil olacak

18 Kasım 2021 Perşembe, 10:56

Dünyada koronavirüs salgınının çıkması ve çip krizinin yaşanmaya devam etmesi sıfır otomobil fiyatlarında artışlara neden oldu. Dünyada yaşanan bu krizin ardından Türkiye'deki araba piyasası da etkilendi.

Türkiye'de ortalama bir araba için 170 bin TL ile 200 bin TL arasında bir bedel ödemek gerekiyor. Çin piyasasında üretilen bir araç yükselen fiyatlara meydan okuyor. İddiaya göre, araç üreticisi Changli, Çin'in en ucuz modeli J10'u Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Yapılan açıklamalara göre, Changli J10, Türkiye pazarındaki en ucuz otomobil olacak.

20 BİN TL, SAATTE 35 KM HIZ

Changli J10'un Türkiye piyasasına girmesiyle birlikte fiyatının 20 bin TL civarında olacağı düşünülüyor. Changli J10, elektrikli bir otomobil. Saatte 35 km maksimum hıza ulaşan otomobil 3 kişilik olacak şekilde tasarlandı.

-News.fox-24